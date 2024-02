Trajano programa Culpables, revisa con ironía papel de la mujer a lo largo de la historia

La Sala Trajano de Mérida programa este sábado a las 20:30 horas 'Culpables', un montaje de la compañía extremeña Atakama que parte de una "revisión" del papel de la mujer a lo largo de la historia y de lo que de ellas nos han contado.

Un recorrido irónico, trepidante, con dosis de humor que se contrarresta con la reflexión sobre el legado de culpabilidad que todavía persiste para la población femenina en muchos ámbitos de la vida. Desde Juana I de Castilla, Eva (la primera mujer, o quizás fue la segunda, después de Lilith) o Helena (con hache, la de Troya) hasta las brujas, el sentimiento de culpabilidad femenino ha pervivido a lo largo de la historia, casi de manera inmutable.

Estas dos mujeres de hoy en día, Eva y Elena (sin hache), usando como armas la palabra, la comedia y el humor ácido, intentan entender el motivo que ha generado este sentimiento en todas y cada una de las mujeres.

Según la compañía, "no es un ataque, es una reivindicación". No es buscar más "culpables", es curar las heridas de aquellas que lo han sentido. No es reescribir el pasado, es mirarlo desde otra perspectiva. Porque todo cambia y se transforma.

RESERVAS Y TAQUILLA

Las entradas se pueden reservar en el correo salatrajanomerida@gmail.com y se podrán retirar en la taquilla de la Sala Trajano los días 23 y 24 de febrero en horario de mañana de 11:00 a 13:00 horas; mientras que el horario de tarde será de 18:30 a 20:30 horas.

Esta obra está recomendada para mayores de 14 años. Las entradas tienen descuentos del 50 por ciento aplicable a carnet de estudiante, carnet joven europeo, jubilados-pensionistas, familia numerosa y personas en desempleo.

Todas las representaciones de la Sala Trajano son accesibles para personas con diversidad funcional auditiva que tengan audífono o implante coclear, al contar con bucle magnético en el patio de butacas.