"Éxito de participación" en los talleres de contenido artístico de la UP de Mérida

La delegada de Universidad Popular, Pilar Amor, ha realizado un balance de los talleres de contenido artístico que se han celebrado del 21 de noviembre al 29 de diciembre de 2023, impartido por Las 4 Esquinas producciones junto a la Universidad Popular de Mérida, gestionada por el Ayuntamiento.

Durante una rueda de prensa, la edil ha señalado que se han realizado “diversas actividades relacionadas con las artes, las cuales han pretendido enriquecer de manera lúdica la vida personal de los ciudadanos y ciudadanas de la localidad”.

Además, Amor ha incidido en el "éxito de participación" y, sobre todo en el grado de satisfacción de los alumnos y alumnas que “en un 100% repetirían esta experiencia que llevaremos a cabo en próximas ediciones”.

En concreto, durante este periodo asistieron un total de 130 alumnos y alumnas a las diversas disciplinas artísticas, aunque se recogieron 170 fichas de inscripción, según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.

Además, las actividades realizadas fueron Escena UP! Iniciación Senior (2 grupos), Escena UP! iniciación Alevín (2 grupos), Fuera el miedo escénico!, Iniciación al canto coral. (3 grupos), Iniciación escritura creativa. Érase una vez…, Club de cine UP!, Ilustración UP!, Ilumina la escena UP!

Todas estas experiencias, según Amor, permitieron a los usuarios y usuarias ampliar su perspectiva sobre las distintas manifestaciones artísticas, entender mejor la importancia de la creatividad en la sociedad, proporcionaron la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en distintas técnicas y estilos artísticos, así como explorar la propia expresión artística y experimentar con diversas formas de creación.

Para ello, el número de profesionales contratados para ofrecer las distintas actividades (50% hombres y 50% mujeres) han sido Esteban G. Ballesteros, Grado Superior en Dirección Escénica y Dramaturgia, productor y actor; María José Guerrero, Grado Superior en Interpretación, actriz; Paco Barjola, Grado Superior en Dirección Escénica y Dramaturgia, y Grado en Violín; y Rubén Prieto, Grado en Cinematografía, director.

También están en la lista María Polán, Licenciada en Historia e ilustradora; Rubén Camacho, diseñador profesional de Iluminación; Nuria Prieto, Graduada en Comunicación Audiovisual y diseñadora de video escena; y Ana Gutiérrez, Graduada en Interpretación, Conservatorio de Danza, actriz y coreógrafa.