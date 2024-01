Ayuntamiento Mérida hizo 385 contratos en 2023, invirtiendo más de 4,5 millones en empleo

“El Ayuntamiento de Mérida es la administración local que más invierte en empleo público y de calidad”. Así lo ha destacado este jueves el delegado de Recursos Humanos, Administración General y Transformación Digital, Julio César Fuster, quien ha avanzado que de cara a este año desde el equipo de Gobierno se va a seguir apostando por ello, acompañado por una destacada inversión municipal, la concertación con las centrales sindicales, así como por nuevas formas de optimización y gestión del empleo público.

Durante una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la gestión de su departamento durante 2023, el edil ha señalado que “estamos invirtiendo más que otras administraciones públicas y lo hacemos con un empleo de calidad, porque desde 2017 el Ayuntamiento retribuye igual a todo su personal, ya sean temporales o funcionarios".

Según sus palabras, "esto es algo que no todas las administraciones hacen y también estoy en condiciones de afirmar que el Ayuntamiento de Mérida es quien más invierte en el ámbito local”.

Precisamente, sobre el empleo temporal que ha creado el Consistorio emeritense en 2023, el delegado ha subrayado que “hemos cerrado un total de 385 contratos que obedecen a todas las categorías profesionales, pero lo más relevante de este empleo que ha diseñado este Ayuntamiento ha sido la inversión destinada a empleo de calidad y temporal con algo más de 4,5 millones de euros”.

Concretamente, de esa cifra un 52% corresponde a presupuesto municipal (2.400.126,20 euros), mientras que el 48% procede de la Junta de Extremadura ( 2.195.963,88 euros), según informa el Consistorio de la capital autonómica en una nota de prensa.

En cuanto a las cifras de desempleo, "2023 cierra con los datos más bajos de los últimos quince años, ya que en diciembre de 2023 la ciudad cuenta con 5.030 desempleados (141 menos que hace un año), mientras que, cuando accedió a la alcaldía Antonio Rodríguez Osuna, en mayo de 2015, la ciudad tenía 7.635 desempleados”, ha argumentado.

A su entender, estos datos se dan “con un aumento de la población activa y del padrón ya que la población de Mérida a 1 de enero 2024, es de 60.721 habitantes”. “Por eso seguimos apostando por crear empleo que no se hace solo con empleo de carácter público sino también dinamizando la ciudad con eventos, inversiones, servicios, etc. No sólo es el Ayuntamiento el que genera empleo, si no toda la ciudad y el esfuerzo de las empresas locales”, ha explicado.

OTROS HITOS DESTACADOS

Otros hitos destacados en 2023 han sido “el Portal Convoca, por el que se han desarrollado un total de 89 procesos selectivos en el año pasado, una herramienta que permite concursar a los procesos de selección nos da eficacia y transparencia”.

Así, de cara a 2024, el principal reto “tiene que ver con el análisis y propuestas para una nueva Relación de Puestos de Trabajo que se hará para redefinir las nuevas funciones de la administración y los empleados públicos; se hará como venimos haciendo siempre con la concertación y negociación con las tres centrales sindicales con representación UGT, CC.OO y CISF con las que mantenemos una excelente relación”.

También, tal y como ha destacado Fuster, "continuaremos con la optimización y reconversión de las plazas vacantes, fundamentalmente plazas técnicas y de gestión en los servicios transversales del Ayuntamiento y se convocará una nueva Oferta Pública de Empleo, así como nuevas bolsas de empleo que anunciaremos en breve”.

De igual forma, se convocará un nuevo plan de empleo para personas con discapacidad y en este ámbito, “de todo el empleo temporal, casi el 13% es para personas con discapacidad: vamos seguir manteniendo este ratio que está por encima de lo legal y es una seña de identidad del empleo público de este Ayuntamiento”.

Por su parte, en el ámbito de la innovación en las políticas de empleo se va a desarrollar el primer portal de formación online para empleados públicos “que ofrecerá nuevos y mejores conocimientos”, al tiempo que se reconocerá a partir de este año la mejor práctica laboral “disponemos de mucho talento en el empleo público, ayudando a nueva gobernanza, y es necesario reconocer y poner en valor esas buenas prácticas”.

RECURSOS HUMANOS

En su balance del pasado año y refiriéndose a la delegación municipal de Recursos Humanos, Julio César Fuster ha precisado que “la radiografía de la plantilla municipal señala un total de 305 funcionarios en activo, de los 206 son hombres y 99 mujeres; mientras que en el Organismo Autónomo de La Encina contamos con 2 funcionarios”.

A estos se añaden las 74 plazas de laborales indefinidos y fijos en el Ayuntamiento, junto a los 27 de La Encina. Por categoría profesional, el grupo más numeroso es el C1 (administración) con 181 efectivos, ha concluido.