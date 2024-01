El alcalde de Mérida no renuncia a la azucarera y le gustaría que "siguiera adelante"

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha remarcado que el ayuntamiento no renuncia al proyecto de la azucarera en la capital extremeña y que le gustaría que la iniciativa "siguiera adelante", así como que en caso de que la misma no continuará lo fuera por que fuese el promotor el que desista y "no por culpa de falta de compromiso de las administraciones".

"En principio nosotros no renunciamos hasta que el empresario no renuncie", ha señalado Osuna, quien ha recordado que él ha mantenido durante la legislatura pasada el criterio de "rebajar las expectativas mientras no se fueran produciendo avances", tras lo cual ha incidido en que el consistorio ha facilitado al empresario "todo lo que ha pedido" al consistorio.

"Hicimos una ordenanza fiscal que está en vigor ahora y a día de hoy también para cualquier otra empresa que quiera venir a instalarse a la ciudad", ha espetado a preguntas de los medios durante un desayuno informativo ofrecido este martes en Mérida para hacer balance de 2023 y abordar expectativas para 2024 en la ciudad.

En este punto, ha indicado que la próxima semana ofrecerá una rueda de prensa en la que informará de que "ya hay solicitudes de otros proyectos industriales" en Expacio Mérida. "Dos muy importantes, alguno ya lo ha anunciado el propio promotor, pero dos muy importantes. Me consta que la Junta de Extremadura está trabajando en el acompañamiento", ha apuntado al respecto.

En todo caso, ha reiterado que "deben ser las empresas las que anuncien sus proyectos o las que renuncien a los mismos", y ha recordado que el promotor de la azucarera en prensa regional lo último que indicó fue que "el proyecto estaba vivo y que ellos tenían interés".

COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO

Sobre los dos proyectos en Expacio Mérida a los que ha aludido este martes, a preguntas de los medios el primer edil ha dicho que él no puede invitar a la empresa de la azucarera a desistir de su proyecto.

"Eso es una irresponsabilidad (pedir a alguien que desista de su proyecto)... Una irresponsabilidad es lo que hizo la presidenta de la Junta de Extremadura cuando dijo que la azucarera ya no se iba a montar en Mérida... Si es que usted (María Guardiola) no les ha llamado para preguntarle (a la promotora)...", ha señalado.

"Aquí mientras que un promotor no nos llame y renuncie al proyecto nosotros vamos a ayudarle en todo lo posible, con las bonificaciones fiscales, con la tramitación de documentación, con la tramitación de los permisos ambientales...", ha incidido Rodríguez Osuna.

"A mí me gustaría que el proyecto (de la azucarera) siguiera adelante y si no sigue que sea el promotor el que desista y no por culpa de la falta de compromiso de las administraciones", ha recalcado.