Adecuación del Puente de Hierro de Mérida que permitirá alargar su vida útil otros 25 años

Los trabajos de adecuación iniciados en el Puente de Hierro se centrarán en el refuerzo de las vigas inferiores, que tienen "deterioros importantes", y asimismo se pintará toda la estructura, con el fin de alargar su vida útil durante al menos otros 25 años sin necesidad de nuevas intervenciones.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, junto al jefe de obra, Alfredo García, ha visitado estas obras que están financiadas Adif por un importe de 8,7 millones y tiene un plazo de ejecución de 34 meses.

Concretamente, se van a realizar trabajos para reforzar las vigas inferiores de la estructura, que presentan "deterioros importantes" por la oxidación. Así, se irán sustituyendo "progresivamente" sin quitar ningún elemento hasta que no estén consolidados los nuevos.



Sobre el estado del puente, García ha destacado que el acero que lo conforma se encuentra en "buen estado", aunque el cordón inferior, que es el elemento "más representativo" del mantenimiento del puente, cuenta con un estado de conservación "malo".



El puente soporta el tráfico ferroviario de la línea Mérida-Los Rosales, por lo que los trabajos se realizarán de manera que se compatibilice con la circulación de los trenes, ha señalado que "no se interrumpirán bajo ningún concepto".



Junto a esta intervención de refuerzo, Alfredo García ha añadido que se pintará la estructura con elementos anticorrosivos con el objetivo de "prolongar la vida útil" del puente y se realizarán trabajos puntuales de "consolidación sobre sillares y puntos locales" en los que se han detectado daños.



También se instalará una pasarela lateral, para mantener la estructura, que se usará a la hora de realizar inspecciones de conservación, y se renovarán parte de los paseos de servicios y se desarrollarán actuaciones de mantenimiento de las vías ferroviarias.



Respecto a la duración de la ejecución del proyecto, el jefe de obra ha matizado que el plazo es de unos 34 meses, sin embargo este tiempo se pretende reducir "significativamente" gracias a la duplicidad de los turnos de trabajo, uno nocturno y otro diurno.



Por otro lado, el jefe de obra ha señalado que tratarán de "minimizar el impacto" para la vida cotidiana de los emeritenses y que se habilitarán los itinerarios "suficientes" para que "no se interrumpa".



Esta intervención afectaría a la Zona Zepa, ha indicado García, y cuenta con un "condicionado medioambiental" que la empresa lo va a respetar "al cien por cien en su integridad", se realizarán visitas por parte de agentes ambientales que velarán por la reproducción de las aves para que las obras tengan el "mínimo" impacto posible.



"HISTORIA VIVA" DE LA CIUDAD DESDE 1885

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha señalado que se trata de una obra "muy importante para la ciudad" por la remodelación de este puente que es "historia viva" de la capital extremeña y que se construyó en 1885.



Cabe destacar que se trata de un proyecto financiado por el Gobierno de España, dentro de los más de 90 millones que ha invertido en la capital extremeña.



Y, ha resaltado que este puente "significativo" es "uno de los únicos del mundo" y el más largo que se conserva con estructura metálica gracias a sus 605 metros de longitud, con la "misma estructura" arquitectónica que la Torre Eiffel de París.