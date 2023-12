Trabajadores de centros de atención a discapacidad se concentran en Mérida

Ep.

Trabajadores de los centros de atención a la discapacidad de Extremadura se han concentrado este jueves, convocados por CCOO, a las puertas del Servicio de Atención a la Discapacidad y Dependencia (Sepad) en Mérida, para reclamar a la Junta de Extremadura "garantías" en el pago de los salarios.

Y es que, según ha explicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Lourdes Núñez, en declaraciones a los medios en el transcurso de esta concentración, esta situación afecta a "miles de personas que trabajan en el sector de la discapacidad en toda Extremadura".

Según señala, la manera en que actualmente estos centros reciben los fondos de sus subvenciones y conciertos genera unos problemas financieros que hace imposible el abono de los salarios adecuadamente, por lo que CCOO reclaman que se destinen "fondos finalistas" a estos centros, ya que "esto no es un problema nuevo, es un sistema que lleva años, décadas utilizando", por lo que está "enquistado".

En ese sentido, Lourdes Núñez ha considerado que un trabajador no tiene por qué estar "pendiente de si la provisión de fondos está en tesorería o en intervención", tras lo que ha defendido que ahora "es el momento" de solucionar este asunto, cuando se están debatiendo los Presupuestos de Extremadura.

"Nosotros no vemos una apuesta seria por la discapacidad, no hay una partida que especifiqueque se va a dedicar a estos centros y no hay un engrosamiento en el sistema de ratios y de recursos humanos para el sector de la discapacidad", ha lamentado Lourdes Núñez, quien ha reivindicado que estos trabajadores quien "un pago justo, pero sobre todo puntual y que esto no vuelva a pasar", ha dicho.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha señalado que desde la Junta de Extremadura "nos iban a convocar y a día de hoy todavía no nos han convocado", tras lo que ha señalado que una vez convocada esta concentración en Mérida, "dos días más tarde" estos trabajadores "han cobrado octubre y noviembre", algo que considera "un parche" a la situación.

Ante esta situación, CCOO reclama, en primer lugar, que "se genere ya un pago delegado", de tal forma que la Consejería de Salud y el SEPAD realicen el pago directo de nóminas a los trabajadores "para que no sigan sufriendo el impago de salarios", y en segundo lugar, que se cree la mesa de la discapacidad, para que los representantes de estos trabajadores "puedan hablar con voz y voto en su nombre, que son los fundamentalmente afectados".

Finalmente, Núñez ha reiterado que "este es el momento" en el que en los Presupuestos de Extremadura "se determinen partidas concretas y específicas para los centros de atención a la discapacidad de Extremadura", y que se refleje el pago delegado de las nóminas de los trabajadores.

A su juicio, la forma de realización de los pagos de subvenciones y conciertos que viene desarrollando el Sepad "no se adecua a la realidad de las obligaciones que deben afrontar los centros de atención a la discapacidad y les está haciendo inviable su sostenibilidad financiera".