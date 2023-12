Aprobado inicialmente, con los votos del PSOE y X Mérida, el presupuesto municipal de 2024

Ep.



El Pleno de la Corporación Municipal de Mérida ha aprobado de forma inicial los presupuestos de la ciudad de 2024, dotados con 60,3 millones de euros. Las cuentas han contado con los votos a favor del PSOE y X Mérida, mientras que Unidas por Mérida se ha abstenido y PP y Vox han votado en contra.



Así, como ha detallado la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, en relación con los ingresos del presupuesto, las operaciones corrientes e impuestos directos supondrán 26,3 millones de euros, los impuestos indirectos 2,6 millones de euros, las tasas 9,8 millones de euros, transferencias corrientes 18,6 millones de euros, ingresos patrimoniales casi 1,1 millones de euros y transferencias de capital 2,9 millones de euros.



Mientras que en el apartado de gastos, los gastos de personal supondrán 23,8 millones de euros, gastos corrientes en bienes y servicios 24,8 millones de euros, gastos financieros 368.300 euros, transferencias 4,6 millones de euros, fondos de contingencia 239.000 euros, inversiones reales 3,8 millones de euros y pasivos financieros 2,6 millones de euros.



DETALLES DE LAS CUENTAS



La delegada de Hacienda, durante su intervención, ha dado a conocer algunos detalles de las cuentas y, en cuanto a la tasa de reposición tras las jubilaciones, ha indicado que las ofertas del Plan de Estabilización de Empleo ofrecerá 72 plazas, a lo que ha asegurado que hay que ir mejorando para tener una plantilla "más eficaz" que responda "a las nuevas necesidades" de la ciudad y de la Administración.



Asimismo, los planes de empleo suman 2,9 millones de euros en el presupuesto municipal, concretamente las iniciativas de empelo para personas con discapacidad ha aumentado en 50.000 euros, pertenecientes a fondos propios.



Sobre las subvenciones a terceros, destinadas al deporte base, cultura, organizaciones sociales, entidades culturales o locales, supondrán una partida de 843.000 euros, en la que no se contemplan los patrocinios o apoyos a deportistas que compiten en alto nivel.



Cabe destacar que para Turismo se destinarán casi 3 millones de euros, un 5 por ciento del presupuesto, mientras que se invertirán 1,2 millones de euros para mantener la Administración electrónica y digitalización de nuevos servicios.



Al mismo tiempo, la Cultura contará con una partida de 1,2 millones de euros, en la que se incluyen también las ayudas a las artes escénicas y emprendedores culturales, así como un incremento para la Feria del Libro.



Para las inversiones se ha concretado una cantidad de 3,9 millones de euros, a los que hay que sumarles 10 millones de euros de los fondos Next Generation, y casi 5 millones de euros para la adquisición de patrimonio.



Otros sectores en los que se ha visto un incremento de partidas presupuestarias en el consistorio ha sido Igualdad, prevención contra la violencia machista, ayuda a material escolar, atención a la diversidad y a personas con discapacidad.



PRESUPUESTOS ELABORADOS DE MANERA "EQUILIBRADA"



Unos presupuestos que se han elaborado de manera "equilibrada", igualando los gastos y los ingresos, en el que se ha tenido en cuenta los ingresos de los ejercicios presupuestarios de 2020, 2021 y 2022, ya que se hace una media para tomar de referencia la recaudación líquida.



También ha reiterado a edil que se trata de los presupuestos "más altos" de la historia de la capital extremeña, a los que también se añadirá el posible remanente positivo de tesorería de 2023. Las cuentas para 2024 han experimentado un aumento del casi un 12 por ciento con respecto al de 2021, el último aprobado.



ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN



Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Santi Amaro, ha reiterado que estos presupuestos municipales distan "mucho" de lo que necesitan los emeritenses y ha recordado que Mérida es la ciudad en la que se pagan "más impuestos".



Por ello, Amaro ha asegurado que se necesita una bajada de las tasas para poder atraer a los autónomos, además de dotaciones para adecuar los establecimientos vacíos Y ampliar la zona de sombra y de aparcamiento, ya que el comercio "va cada vez peor".



Unos presupuestos al "estilo" del PSOE nacional, ha dicho, que son "irreales" para la ciudad y que cuentan con unas políticas "populistas", ha expresado Amaro, en los que se han "olvidado" del deporte base, por lo que por ello ha decidido votar en contra.



En el turno de Vox, su portavoz, Marta Garrido, ha señalado que su grupo municipal ha votado en contra de estos presupuestos porque "no benefician" a todos los emeritenses y ha resaltado que el consistorio ha estado prorrogando presupuestos desde el 2021.



En este sentido, ha matizado que se deberían reducir las tasas y que con las multas de tráfico se ha recaudado casi 1,3 millones de euros, un millón más que en 2021, por lo que ha expresado que el ayuntamiento tiene un "excesivo afán recaudatorio".



Al mismo tiempo, ha asegurado que con estas recaudaciones se podrían haber llevado a cabo "grandes acciones" para convertir a Mérida en una ciudad "más amable", como la reparación del asfaltado en Proserpina o las excavaciones arqueológicas en "todos los solares aún privados que cuenten con yacimientos".



También ha pedido la compra o expropiación de las casas situadas en la calle John Lennon o Graciano para poner en valor la Alcazaba y la adquisición de los edificios de Telefónica, Correos o del convento de San Andrés para rehabilitarlo.



Asimismo, el portavoz de X Mérida, Miguel Valdés, ha resaltado que para la elaboración de estos presupuestos no han contado con la oposición, a lo que ha remarcado que el 70 por ciento de los ingresos, en concepto de inversiones, están "completamente en el aire".



Así, Valdés ha propuesto que se incluyan en los presupuestos la realización del puente sobre la línea de ferrocarril para unir las avenidas Lusitania y Juan Pablo II, aspecto aceptado por el PSOE y que ha motivado el voto a favor de este grupo municipal.



También ha propuesto la creación de un Centro Cultural en la Zona Norte, que el 25 por ciento de las multas de tráfico se destinen a acciones sociales, aumentar la partida para celebrar ferias, así como subvencionar corales.



Mientras, el portavoz de Unidas por Mérida, Óscar Fernández, ha destacado la "visión positiva" de los presupuestos municipales y ha celebrado que en ellos se reflejen acuerdos sindicales, así como el incremento de la partida para los Servicios Sociales.



Sin embargo, Fernández ha subrayado que "quedan en el aire" proyectos con obras "eternas" en la ciudad, como es el caso del Convento de las Concepcionistas o el Mercado de Calatrava, y que quedan pendientes propuestas importantes como la construcción de puentes.



MUSEO NACIONAL DE ARTE VISIGODO



Por otro lado, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha avanzado, durante su intervención en el Pleno Municipal, que durante la primera semana de enero pedirá una reunión con el Ministerio de Cultura para que se inicie la construcción de la nueva sede que albergará la colección visigoda, porque no va a "abandonar" este proyecto.



Ante esto, Rodríguez Osuna ha explicado que presionará al Gobierno de España para que realice la intervención arqueológica necesaria y, en caso de que el ministerio no la financie, ha remarcado que este proyecto se pondrá en marcha con fondos propios del consistorio emeritense.