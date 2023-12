El concierto de Navidad de The Lucky Duckies en Mérida se aplaza al miércoles

El concierto de Navidad de The Lucky Duckies previsto para este martes, 5 de diciembre, se aplazará a la tarde del miércoles, día 6, a las 19:00 horas, en la Plaza de España de Mérida, por la previsión de lluvias.

En concreto, la banda portuguesa forma un conjunto "revival" que parece sacado de algún casino de Las Vegas en los años 50 o 60 y en la que los músicos forman una "mezcla inigualable" de jazz que incluye piano, bajo, guitarra y batería.

Así pues, el cantante Marco invita siempre a la cantante femenina Claudia Faria a unirse a su show y juntos ofrecen diversión y entretenimiento en el estilo de Dean Martin o Dinah Shore, sin olvidarse de Elvis, Sinatra o Nat King Cole, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.

Asimismo, dominan varios estilos, como el Rock'n'Roll, Vintage Swing, Bossa Nova, Country Clásico, el Blues o el bolero y para este concierto especial de Navidad The Lucky Duckies ha reservado algunas de las grandes canciones clásicas americanas como 'Santa Claus Is Coming To Town','*Rockin' Around the Christmas Tree', 'Jingle Bell Rock', 'White Christmas' o 'Winter Wonderland'.

TEATRO 'CUANDO LEVANTE LA NIEBLA'

Por otro lado, este jueves, día 7, la compañía TAPTC? Teatro ofrecerá dos pases, a las 20:00 y a las 21:00 horas de la obra 'Cuando levante la niebla', enmarcada dentro de los actos con motivo del XXX Aniversario de la declaración de Mérida como Ciudad Patrimonio.

Dicha obra se estrenó para conmemorar el centenario de las excavaciones arqueológicas en Mérida y representa un encuentro ficticio entre Maximiliano Macías y José Ramón Mélida, antes de comenzar las excavaciones en el Teatro Romano de Mérida.

La pieza se basa en las cartas que ambos arqueólogos se dirigieron, así como información obtenida, entre otras fuentes, por el libro de José Caballero sobre Maximiliano Macías.

Finalmente, el reparto está compuesto por Juanma Hernández, Juanma Vaca, Javier Lozano y Paco Muñoz bajo la dirección de Javier Llanos. La entrada es libre hasta completar aforo.