Nueva Ciudad de Mérida cuenta ya con un nuevo cajero automático en su Centro Cultural

La barriada de Nueva Ciudad ya tiene activo su nuevo cajero automático, situado en su Centro Cultural, y que se ha adjudicado a Caja Rural de Extremadura durante cinco años.



En concreto, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha inaugurado este viernes este nuevo cajero, en un acto al que han asistido miembros del Consejo Local de Mayores y de los presidentes de las AAVV de Bellavista, Nueva Ciudad y El Prado, ya que era una demanda de estos colectivos.



"Hay una exclusión financiera importante que estamos trabajando para poner solución, sólo existía un cajero que se suma a éste que inauguramos", ha explicado el primer edil emeritense a los asistentes a este acto de apertura del nuevo cajero.



Ante esta situación, Rodríguez Osuna ha solicitado a las entidades financieras "que realicen un esfuerzo para que abran oficinas y cajeros en estas zonas de la ciudad ya que lo necesitan muchas familias", tras lo que ha señalado que desde el ayuntamiento están "trabajando en la medida de nuestras posibilidades para luchar contra esta exclusión financiera".



Por ello, el primer edil emeritense ha agradecido a Caja Rural de Extremadura que haya "hecho el esfuerzo" y haya adquirido el compromiso con el ayuntamiento, a través de un convenio "pionero" entre una institución pública y una entidad financiera con el objetivo de "abrir cajeros en zonas donde no los hay", ha dicho.



Rodríguez Osuna ha querido recordar que "con aquellas entidades financieras que colaboran con el ayuntamiento vamos a llevar parte de nuestros depósitos públicos porque es una cuestión de justicia", por lo que ha resaltado que aquellas entidades financieras que colaboren con el Ayuntamiento y sus vecinos "recibirán parte de los depósitos públicos como así anuncié", según informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.



COMPROMISO DE LA ENTIDAD CON MÉRIDA



Por su parte, el director de Negocio de Caja Rural de Extremadura, Juan Ramón Gómez, ha asegurado que esta acción "es el reflejo del compromiso que la entidad financiera tiene con las instituciones públicas como el Ayuntamiento de Mérida".



Ante los presentes, Gómez ha señalado que la entidad sigue abriendo cajeros y oficinas por toda la región, ya que "no nos olvidamos de cuál es nuestro fin", ha dicho. "Hemos instalado en Nueva Ciudad un cajero de nueva generación aquí con el objetivo de luchar contra la exclusión financiera", ha destacado.



El nuevo cajero está instalado junto a la puerta lateral del Centro Cultural de Nueva Ciudad, con acceso por rampa y escalera, en el que los costes de instalación del cajero automático han sido asumidos por la entidad financiera adjudicataria y el ayuntamiento no recibirá compensación económica alguna por la cesión de dicho espacio, que se cederá por un tiempo de cinco años.



"Cumplimos con los compromisos que adquirí con las vecinas y vecinos de Nueva Ciudad y con el Consejo de Mayores, trabajando para dotar a la ciudad de más servicios y atender las necesidades de nuestros mayores", ha concluido el alcalde.