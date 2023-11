Osuna pide al Gobierno una campaña contra los "bulos" sobre la llegada de migrantes

Esta petición ha sido trasladada por el primer edil emeritense en la reunión mantenida por videoconferencia por parte del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá, con municipios y comunidades autónomas y en la que se abordó la crisis migratoria.



Rodríguez Osuna ha señalado que el porcentaje de migrantes en situación administrativa irregular procedentes del África subsahariana representa un pequeño porcentaje de los migrantes en la misma situación y que llegan de otros puntos, por lo que, ha puesto de relieve que, la mayor parte de los que entran en el país vienen con "visados de avión" o por carretera.



También ha considerado el primer edil emeritense que el Ministerio de Migraciones debería indicar que "durante un mes" los ciudadanos que llegan a España "pueden circular libremente" hasta que se inicia la tramitación de expulsión.



En ese sentido, ha explicado que "vienen con su orden de expulsión ya del país, es decir, cualquier migrante de estos a partir del mes tiene una orden de expulsión, pero nadie puede expulsar a alguien de ningún lugar del mundo durante el tiempo que la ley le permite estar en un país".

SUBSAHARIANOS Y UCRANIANOS



Ante ello, Antonio Rodríguez Osuna también ha destacado que en la reunión mantenida recordó que, en el último año y con la crisis de la guerra en Ucrania, han venido a España 190.000 ucranianos, que son ciudadanos extracomunitarios y que tienen la misma situación administrativa irregular cuando pasa un periodo de tiempo que la de los ciudadanos subsaharianos.



Para el alcalde, "el problema es que para algunos partidos políticos 180.000 ucranianos blancos no son un problema, 23.000 subsaharianos negros sí lo son. Es un problema del color de la piel, porque ni tienen nuestras costumbres los ucranianos, ni tienen nuestra manera de ver la vida. Por tanto, esas acepciones culturales que alegan algunos partidos de derecha para decir por qué sí unos y otros no son falsas".



El primer edil ha pedido al Gobierno que la campaña informativa debería servir para acabar con la vinculación que se hace "sin ningún tipo de pudor ni vergüenza" de la delincuencia con migración subsahariana, poniendo como ejemplo que en Mérida la mayor parte de incidentes y delitos están cometidos por ciudadanos españoles.



Además, ha señalado que la migración se produce en todos los países del mundo y, desde 2019, un total de 2,6 millones de españoles son inmigrantes irregulares en países fuera de la Unión Europea.



REUNIÓN "MUY CLARIFICADORA" Y "CORDIAL"



Rodríguez Osuna ha destacado que la reunión con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, fue "cordial" y "muy clarificadora", ya que éste transmitió a las partes la "dificultad" que hay en ocasiones de trasladar la información "de manera directa o inmediata" a las ciudades y comunidades a las que son trasladados los migrantes.



En esta línea, ha matizado que "no se sabe cuántos migrantes están llegando a las playas" pues, "un día llegan mil y otro día no llega ninguno", por lo que la "celeridad en la transmisión de la información depende también de los flujos migratorios que llegan a la península".



No obstante, Rodríguez Osuna ha recalcado que el ministro Escrivá se ha comprometido en dar la información relativa a las llegadas "más concreta" y "más completa" y, el Ayuntamiento de Mérida "no pone absolutamente nada" en relación a la llegada de migrantes, ya que el antiguo Albergue El Prado es gestionado por el Gobierno de España y la Junta de Extremadura ofrece la atención sanitaria.



De esta forma, ha indicado que los migrantes empezarían a tener una dependencia de las instituciones municipales en el momento en que se empadronaran, cosa que "actualmente es imposible", ha recalcado, toda vez que la capital autonómica exige tener una vivienda o presentar algún tipo de recibo.



Según Rodríguez Osuna, "los empadronamientos en esta ciudad y en el resto solo se hacen cuando hay familias que demuestran que están viviendo y que tienen un arraigo en la ciudad. Por tanto, el que muchos de estos, desgraciadamente, muchos de estos migrantes acaben en las ciudades de origen es bastante complejo", mencinando la necesidad de regiones, como Extremadura, de aumentar su población.



Y, el alcalde de Mérida ha expuesto que la migración en España está en torno al 12-15 por ciento, mientras que en Extremadura no llega al 3 por ciento, afirmando que "estas son cifras y datos que hay que manejar para hacer lo que yo dije, una campaña de información al ministerio para que explique todo, para desmitificar bulos y, por supuesto, para perseguir a los delitos de odio que se produzcan en el conjunto del país".



AMPLIACIÓN DEL ANTIGUO ALBERGUE EL PRADO

Sobre las diferentes cifras de migrantes en la región dadas a conocer en las últimas semanas, Rodríguez Osuna ha dicho que la diferencia reside en que los migrantes llegan pero terminan moviéndose a otros lugares.



Así ha explicado que Mérida cuenta un centro dotado de 200 plazas y nunca va a tener más de 200 personas migrantes, ha dicho, además de añadir que, sobre la ampliación de su capacidad, el Gobierno de España trabaja de cara a poder tener una serie de instalaciones en España para atender los "picos migratorios".