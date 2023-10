Un total de 27 migrantes llegados de Canarias llegan esta madrugada al albergue de Mérida

Ep.

Un total de 27 migrantes procedentes de Canarias ha llegado en la maadrugada de este viernes al albergue de 'El Prado de Mérida, según ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza.



Con estos 27 migrantes, Extremadura alcanza la suma de 346 inmigrantes alojados "ahora mismo" en la región, de los que 140 están en Malpartida de Cáceres, 28 en la ciudad de Cáceres y el resto en el albergue emeritense.



Así, el delegado ha avanzado que "se prevé efectivamente nuevas llegadas", porque se tiene "crisis migratoria, una crisis humanitaria importante en Canarias donde están llegando barcos procedentes en su mayor parte de Senegal con migrantes subsaharianos", a tenor de lo cual ha expuesto que "la presión migratoria en Canarias desde luego es insostenible" y que se está procediendo a distribuir esos migrantes en todo el territorio de España.



En este punto, respecto a dónde podrán llegar esos nuevos migrantes en la región, Mendoza ha precisado que su distribución se está realizando bajo los criterios de disponibilidad de espacios o las condiciones para albergarlos, y la capacidad de gestión para prestarle la asistencia que se le debe prestar.



En el caso Extremadura, se están dos ONG de prestar esa asistencia, Accem en Cáceres y Cruz Roja en la provincia de Badajoz, ha señalado Mendoza.



"Los centros están donde están ahora mismo, es decir, lo que se prevé es un incremento de la presencia de inmigrantes en el albergue de El Prado, para ello se está preparando la ampliación del albergue en tres sucesivas fases, que permitirán alcanzar en su grado máximo la llegada de hasta 844 inmigrantes en el caso de que fuera necesario alojarlos en el albergue de El Prado", ha remarcado, junto con que se está procediendo a la ampliación del mismo para que alcance dicho número de plazas y que su capacidad actual es de 200.



REUNIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA



Por otro lado, a preguntas de los periodistas, el delegado ha explicado que este pasado jueves mantuvo una reunión con la presidenta extremeña, María Guardiola, y los consejeros de Presidencia, Abel Bautista, y la de Salud, Sara García Espada, "simplemente para establecer unos canales, unos cauces de flujo de información que les permitan prestar la colaboración que, en su caso, necesitemos por parte de la comunidad autónoma".



Ante ello, ha destacado "esencialmente" la asistencia sanitaria, en caso de la especializada que requiera alguno de los inmigrantes, en relación a lo cual ha apuntillado que hay que pensar que, "en principio", las personas que están remitiendo a la región desde Canarias son jóvenes, sanas y que no requieren mucha asistencia sanitaria. "Pero bueno, en cualquier caso tenemos que estar preparados para prestársela, en el caso de que ello fuera necesario", ha dicho.



Por parte de la comunidad autónoma la disposición de colaboración que ha encontrado el delegado es "bastante notable, o sea apreciable", mientras que sobre las relaciones con el Ejecutivo autonómico ha abundado en que han establecido unos canales de comunicación que permitan que "efectivamente conozcan cada movimiento que se produzca en el ámbito de nuestra región".



Así y después de que la Junta de Extremadura haya pedido "coordinación" al Gobierno de España y haya criticado que conociera con un día de antelación que 180 nuevos migrantes llegarían este martes a la región, Mendoza ha incidido en que les han expresado sus "quejas", que él transmite a los ministerios correspondientes, así como que les hizo "ver" que tenían que "sentar las bases de las relaciones futuras", puesto que "este proceso no se acaba hoy, sino que seguramente se mantendrá durante un tiempo porque la situación en Canarias es la que es y desde el resto de territorios del Estado español tenemos que responder con solidaridad". También atender las necesidades de asistencia que requieran estas personas que vienen de otros países "y que han pasado por un proceso realmente bastante complicado", ha agregado.



Y es que, sobre dicha situación, la ha calificado de "excepcional" pero "no para Extremadura" sino "en España", dado que "la crisis migratoria que está padeciendo Canarias es la mayor que ha tenido en toda la historia", y "realmente" la afluencia de inmigrantes subsaharianos que llegan a dicha comunidad "no se ha producido nunca en la cantidad que se está produciendo ahora".



"Concretamente", ha puntualizado, "en el mes de octubre se han batido todos los récords de llegada de inmigrantes procedentes del África subsahariana", y "por lo tanto es una situación excepcional, para la que tenemos que adoptar medidas excepcionales como las que se están adoptando en estos momentos", al tiempo que ha indicado que se ha decretado la emergencia de este proceso "porque realmente se trata de un proceso de emergencia", y que permite contratar "simplemente aquello que está más disponible y que resulta más económico y que presta un servicio adecuado para las necesidades que tenemos que cubrir de esos inmigrantes".



El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras asistir a la inauguración del VI Congreso Mujer Executiva 360º 'Mujer es poder' en Badajoz.