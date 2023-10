Unos 800 perros participarán en II Exposición Nacional y I Internacional canina de Mérida

La II Exposición Nacional y I Internacional canina de Mérida se celebrará este fin de semana, los días 21 y 22 de octubre, en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), y con la participarán de unos 800 perros de todas las razas, además de aquellas especializadas.

En concreto, este certamen, que se ha ampliado a nivel internacional por primera vez, ha sido presentado este miércoles durante una rueda de prensa por el delegado de Comercio del Ayuntamiento de Mérida, José Ángel Calle, y la presidenta de la Asociación Canina de Extremadura, Carmen Gil Polo.

Precisamente, sobre este evento, el edil ha recordado que ésta es la segunda vez que se celebra y que se ha facilitado que se desarrolle en el Ifeme, debido a que este certamen puntúa para otras competiciones y porque van a seguir colaborando "con todas las entidades que tratan con tanto respeto a los animales", en este caso, a los perros.

Por otro lado, la presidenta de la Asociación Canina de Extremadura, Carmen Gil Polo, ha explicado que la pasada edición se desarrolló "muy bien" y que, este año, han decidido ampliar un día más la exposición, se celebrará en dos jornadas, así como a la categoría internacional.

En este sentido, ha especificado que es "algo muy grande" porque "muchas ciudades" de España quieren optar a esta categoría, pero que la capital extremeña "reúne todas las características para que se celebre a nivel internacional".

PROGRAMA PREVISTO

Así pues, durante las dos jornadas se hará el registro de razas en el que los perros que no tienen pedigree, es decir, raza pura, obtendrán la carta genealógica. La entrada será libre para todo el público y no estará permitida la entrada a perros que no estén inscritos por motivos sanitarios, ya que todos cuentan con un reconocimiento veterinario.

Asimismo, el sábado por la tarde se celebrarán las exposiciones especializadas de Teckels, Boxer y de todos los lebreles, desde el galgo afgano hasta el galgillo italiano, tal y como ha explicado el Ayuntamiento de Mérida en un nota de prensa.

Las finales de esta exposición nacional e internacional se celebrarán por la tarde, con una decena de grupos establecidos, de los cuales ganará un perro, que competirá al final y que obtendrá el premio del Consistorio emeritense.

Además, tanto en la categoría nacional como en la internacional, los caninos podrán obtener un certificado de aptitud de campeonato y se les otorgará un punto para el campeonato de España y otro para el internacional.