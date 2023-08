Las obras del Festival de Mérida en el María Luisa terminan este fin de semana

Las representaciones del 69º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el Teatro María Luisa terminan este fin de semana con las obras 'En mitad de tanto fuego' y 'Odisea'.



Así pues, tras su arranque el pasado 8 de julio con el espectáculo 'Medea', homenaje también a la inauguración por parte de la gran Margarita Xirgu en junio de 1933 con este espectáculo, cinco han sido ya los montajes que han podido disfrutarse en esta edición.



En concreto, se trata de un programa variado que ha ofrecido comedia, teatro íntimo y propuestas musicales entre otras y que concluyen este fin de semana con dos obras basadas en textos de Homero, 'En mitad de tanto fuego' este viernes, 4 de agosto, y la pieza de danza contemporánea 'Odisea' el sábado 5, ambas a las 20:00 horas.



Recientemente estrenada en el Festival Grec 2023, el monólogo 'En mitad de tanto fuego' ha cosechado los aplausos del público y la crítica especializada que ha dicho, entre otras cosas, que "un texto precioso, poético y humano", según ha informado el certamen emeritense en una nota de prensa.



La obra, un texto de Alberto Conejero, a partir de 'La Ilíada' de Homero, toma el personaje de Patroclo, compañero inseparable de Aquiles, cargando la historia de "nuevos matices llenos de bondad, emociones y belleza, frente a la versión más violenta del texto clásico en el que la larga guerra es la gran protagonista".



Esta pieza entremezcla deseo, guerra, deserción, poder, violencia o patria, en la que el autor jienense comparte con el público la belleza, el misterio y la oscuridad de un poema épico a través del cual dialoga con la condición humana y enlaza épocas diversas.



Asimismo, combina voces del pasado y del presente y lo hace a partir del personaje de Patroclo, compañero de armas de Aquiles. Un montaje a partir de 'La Ilíada' de Homero y otros textos, que acerca a una obra fundamental de la literatura clásica griega.



"Intérprete, dramaturgo y director. Tres grandes talentos presentan un espectáculo que es tanto una canción de guerra como un oratorio por las víctimas, un poema oscuro en el cual se habla de la violencia del campo de batalla, pero también de la violencia del deseo. Porque La Ilíada empieza con las deserciones de dos hombres que se aman y que abandonan el campo de batalla diez años después de que la guerra haya empezado. Seguimos hablando de la guerra de Troya porque todavía sigue ardiendo", destaca el certamen emeritense.

MARÍA ROVIRA PRESENTA 'ODISEA' DE CREA DANCE COMPANY



Por otra parte, como colofón, la coreógrafa María Rovira, Premio Nacional de Danza 1998, presentará el sábado, 5 de agosto, la pieza 'Odisea' de Crea Dance Company by María Rovira. El montaje interpretado por Ariadna Jordán, Marcel Quesada, Idolina Massa, Alejandro Miñoso, Julio León, Osmani Montero, Laia Vancells y coreografiado y dirigido por la creadora catalana, es el viaje que ha vivido el mundo en los últimos tiempos y reflexiona, desde la intimidad y la celebración, sobre el qué hemos acontecido y hacia dónde vamos.



El grupo numeroso y diverso de intérpretes en esta 'Odisea' es un encuentro de estilos y cuerpos diferentes, representantes de varias culturas e idiosincrasias que ocupan un espacio común a través de nueve escenas que simbolizan el viaje completo de la vida.



De este modo, bailan la belleza, la adversidad, el miedo, el amor o la pureza, ingredientes por los cuales las personas transitan constantemente.



La obra buscará "extasiar" al espectador en un camino cargado de encanto sensorial, haciendo presente la alegría de la existencia sensible y de las dificultades humanas. "No importa las veces que caemos, siempre hay oportunidades. Si soñamos con llegar a nuestra Ítaca, no tenemos otra opción que levantarnos y continuar remando", concluye el Festival de Mérida.