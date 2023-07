El Festival de Mérida, anfitrión Proyecto Dancing Histor(Y)Ies: Visita de estudio a Mérida

Europa Creativa financia este proyecto que arrancó en abril de 2023 y culminará en marzo de 2026, y que reúne a 14 entidades de 12 países diferentes y que busca vincular espacios arqueológicos y patrimoniales con distintos colectivos locales a través de las artes escénicas.

Así, durante dos días, acogidos por el Festival de Mérida y la capital emeritense, profesionales provenientes de distintos países europeos, disfrutarán de distintas actividades y visitas a la ciudad monumental para conocer el rico patrimonio arqueológico de Mérida.

El Director y el Gerente del Festival de Mérida, Jesús Cimarro y Pedro Blanco, han ejercido de anfitriones del encuentro, subrayando que estas jornadas se remarcan en el compromiso creciente del festival, durante las últimas ediciones, buscando posicionar la cita emeritense más allá de su proyección nacional, en este caso, apostando por su apertura a Europa.

Dentro de las diferentes actividades previstas, en estas dos jornadas de 'Estudio de Mérida', se llevarán a cabo visitas de formación y acercamiento a los espacios arqueológicos para que los socios artísticos estructuren el planteamiento del Festival DH que se desarrollará a lo largo del 2024 y el 2025.

Concretamente, el objetivo del encuentro es facilitar a los asistentes el conociemineto in situ de los espacios arqueológicos, su historia y su relación con las comunidades locales, de manera que puedan encontrar inspiración, para crear sus futuras propuestas artísticas, teniendo en cuenta las potencialidades y limitaciones de los espacios patrimoniales.

Con ello, el Patronato del Consorcio del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida ejerce de anfitrión recibiendo a otros socios visitantes representantes de las siguientes entidades: Polish Dance Theatre (Polonia), 420 People (Chequia), Mapa das Ideias (Portugal).

La agenda de la visita incluye también reuniones de trabajo con entidades públicas, técnicos de apoyo y asociaciones locales, además de visitas a espacios arqueológicos y la asistencia a diversos espectáculos del Festival de Mérida.

Mas datos del proyecto

Las 14 entidades que componen el proyecto, donde se engloban tanto instituciones como equipos artísticos y equipos técnicos, provienen de 12 países europeos son: Associazione Enti Locali per Le Attivitá di Cultura e di Spettacolo, de Italia; Arheoloski Institut, de Serbia; I Borghi SRL, de Italia; Fondatsya Art Link, de Bulgaria; 420People Zu, de Chequia; Polski Teatr Tanca, de Polonia; Aloni & Brummer Productions AB, de Suecia; Technologiko Panepistimio Kyprou, de Chipre; Kulturalis Orokseg Menedzserek Egyesulete, de Hungría; Etaireia Koinonikis Paremvasis Kaipolitismou Tis Nomapchiakis Aftodiokis Magnisias, de Grecia; Association Tunisienne des Arts de la Rue, de Túnez; Mapa das Ideias-Edicoes de Publicacoes LDA, de Portugal; el Consorcio Patronato del Festival Internacional de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida y, la Asociación AEI Cluster de Turismo de Extremadura, de España, de España.

El proyecto, financiado por el programa "Europea Creativa" (id de proyecto: 101099222), se centra en la promoción de yacimientos arqueológicos a través de las artes escénicas y pretende identificar un modelo innovador, eficaz y reproducible para la puesta en valor de yacimientos culturales, implicando activamente a las comunidades locales en la producción artística y el disfrute consciente del patrimonio, fomentando además la circulación internacional de artistas europeos.

Dancing Histor(y)ies pretende crear un modelo general común y adaptable que se difunda y explote a escala europea, con el objetivo de combinar el patrimonio cultural material de los yacimientos implicados con el patrimonio inmaterial de las comunidades locales y sus historias, fusionados a través de la creatividad de la danza.

Tras la presentación del proyecto el 6 de abril en la Universidad Tecnológica de Chipre, en presencia de representantes del mundo académico y de instituciones locales, se organizó la primera de las cinco visitas de estudio previstas por el proyecto Dancing Histor(y)ies en el yacimiento arqueológico de Viminaciumm (Serbia).

Organizada en colaboración con el Arheoloski Institut –uno de los socios institucionales–, las cuatro compañías artísticas de danza involucradas en el proyecto visitaron el yacimiento arqueológico de Viminacium y se reunieron con ciudadanos y agentes interesados de la zona para explorar en profundidad el yacimiento y su genius loci –el sentido y el espíritu del lugar–, con el objetivo de inspirarse y comenzar a construir colaborativamente la narrativa subyacente a la producción artística y la representación original que tendrá lugar allí.

Nacido de la colaboración de cinco instituciones culturales de cuatro países europeos (Grecia, Italia, Serbia y España), Dancing Histor(y)ies se basa en un diálogo integrador entre las instituciones que gestionan los yacimientos y las comunidades locales.

El fin estratégico del proyecto es, por tanto, el diseño, la experimentación y la evaluación de un modelo para la puesta en valor del patrimonio cultural a través de las artes escénicas, la participación comunitaria y el apoyo al desarrollo territorial.

Dancing Histor(y)ies involucra a 14 instituciones de 12 países europeos diferentes con una amplia experiencia en la gestión de sitios culturales, artes escénicas, producción de danza, investigación y formación, así como en el diseño, gestión y evaluación de proyectos financiados por la UE.

De aquí deriva su objetivo operativo, a saber, la creación de un diálogo europeo que surja del encuentro de la zona sur del Mediterráneo, donde se ubican los sitios culturales (España, Italia, Grecia y la República de Serbia), con el norte, centro y este de Europa (Suecia, República Checa, Polonia, Bulgaria), de donde proceden los socios artísticos.

La naturaleza diversa de las organizaciones participantes permite que el proyecto se beneficie de diferentes perspectivas que contribuyen a mejorar y promover el diálogo y la cooperación internacional entre las organizaciones culturales.

El encuentro entre culturas también estará acompañado por socios técnicos (procedentes de países que abarcan las dos macrozonas identificadas: Portugal, España, Hungría y Chipre), que gestionarán los procesos transversales destinados a la cocreación de valor.

Resumen del proyecto

El proyecto incluye actividades como talleres y residencias, que tendrán lugar a lo largo de 2023/2024, como preparación de la primera edición del Festival Dancing Histor(y)ies y que se repetirán para la segunda edición en 2025.

Hoja de ruta del proyecto Dancing Histor(y)ies – 2023/2024

• Abril 2023 > Puesta en marcha.

"How could the Republic of Cyprus reduce the impact of seasonal tourism on long-term sustainable development?").

Ha sido una oportunidad para promover y apoyar el proyecto en su dimensión socioeconómica de desarrollo local.

• Abril – septiembre 2023 > Actividades de investigación.

La Universidad de Chipre está llevando a cabo una investigación destinada a definir el modelo. Inicialmente, todos los socios en sus respectivos países identificaron 5 buenas prácticas relacionadas con la puesta en valor de los yacimientos arqueológicos a través de las artes escénicas y la participación activa de la comunidad.

En segundo lugar, se ha elaborado un cuestionario que se administrará durante el verano a socios institucionales y agentes interesados (instituciones arqueológicas, compañías de danza, ciudadanos), con el objetivo de comprender las dificultades que encuentran las organizaciones para colaborar y las soluciones adoptadas para hacer frente a estas necesidades.

A partir de los resultados de la investigación, se realizará un prototipo de modelo, en el que se indicarán los destinatarios a los que hay que involucrar y los métodos de trabajo. A partir de octubre, con la definición del modelo, se implementarán y aplicarán las prácticas: cada sitio trabajará individualmente en la adaptación del modelo a su propio territorio y se tomarán decisiones sobre las áreas temáticas y la implicación de las personas y comunidades.

Dancing Histor(y)ies se presentó en Chipre el 6 de abril en la Universidad Tecnológica, en presencia de representantes del mundo académico y de instituciones locales, reunidos en torno a una mesa de trabajo para discutir estrategias de desarrollo local sostenible, en el marco de la presentación de la publicación "¿Cómo podría la República de Chipre reducir el impacto del turismo estacional en el desarrollo sostenible a

largo plazo?"



• Abril 2023 – verano 2025 > Aprendizaje entre iguales.

Para nutrir las competencias y habilidades de los profesionales en relación con los modelos más efectivos para la gestión, animación, fructificación y valorización de yacimientos arqueológicos a través del compromiso comunitario y la producción artística, el proyecto prevé la creación de un itinerario entre iguales que se desarrollará con la contribución de todos los socios, se pondrá a prueba durante la primera edición del Festival dentro del consorcio y, luego, se abrirá a escala de la UE para su posterior realización dentro de la edición 2025 del Festival.

• Junio – noviembre 2023 > Visitas de estudio.

Las Visitas de Estudio comenzarán en junio de 2023: cinco etapas para descubrir lugares del patrimonio histórico y cultural donde las compañías de danza se sumergen en el espíritu de los espacios y se reúnen con las comunidades y los agentes culturales para construir colectivamente la narrativa que guiará la actuación. Al final de las visitas de estudio, los socios debatirán y seleccionarán las ubicaciones que mejor se adapten a las actuaciones de cada compañía artística.

Fechas y lugares:

- Junio de 2023: Yacimiento Arqueológico de Viminacium (Serbia), en colaboración con el Instituto Arqueológico.

- Julio de 2023: Festival de Mérida (España), en colaboración con el Consorcio Patronato del Festival de Mérida.

- Agosto de 2023: Cerdeña, en colaboración con la Asociación de Entidades Locales de Actividades Culturales y de entretenimiento; Teatro Ostia Antica (Italia), en colaboración con I Borghi.

- Noviembre de 2023: Grecia, en colaboración con Etaireia Koinonikis Paremvasis kai politismou/EKPOL.

• Octubre 2023 – verano 2024 > Coproducción artística.

Talleres de trabajo

Cada yacimiento arqueológico acogerá tres espectáculos artísticos en 2024 y cinco en 2025 (durante las dos ediciones del Festival mencionadas en el punto siguiente) creados por compañías de danza.

Para crear cada actuación, en cada edición las compañías participarán en tres talleres dentro del yacimiento seleccionado, trabajando con las comunidades locales. Los ciudadanos participantes serán identificados con el apoyo de socios institucionales y se dirigirán a grupos que rara vez visitan el yacimiento arqueológico identificado (por ejemplo, jóvenes, familias con niños pequeños, ancianos).

A través de los talleres, las comunidades, los artistas, los profesionales de la cultura y los dramaturgos estarán en el centro de un proceso compartido de descubrimiento, creación conjunta, narración de historias y representación artística. Facilitadas por los dramaturgos, las compañías de danza explorarán los lugares asimilando su historia y la de las comunidades, y trabajarán de manera co-creativa y colaborativa con los ciudadanos para recopilar experiencias y aportaciones útiles para co-diseñar narrativas que conecten los espacios culturales con el presente a través de un hilo conductor vinculado al pasado y a visiones históricas y personales.

Estancias

El tercer y último taller irá seguido de una estancia de una semana donde las compañías de danza ultimarán la actuación, ensayarán y trabajarán con las comunidades locales. Después de la estancia, el estreno tendrá lugar durante el Festival Dancing Histor(y)ies.

• 2024 > Festival Dancing Histor(y)ies. 1 festival, 4 naciones, 5 ciudades.

Los pilares del proyecto Dancing Histor(y)ies serán los dos Festivales que se llevarán a cabo en 2024 y 2025, reuniendo a las comunidades locales, compañías de danza extranjeras y los yacimientos arqueológicos que los albergarán. Cada Festival seguirá un calendario único que involucra a los cinco socios institucionales, cada uno organizando tres días en sus respectivos yacimientos arqueológicos, albergando tres actuaciones en 2024 y cinco en 2025.

• 2024 > Festival Off

Simultáneamente a los festivales, se organizará el Festival Off, con el objetivo de involucrar al público y promover el desarrollo local. El propósito de estas actividades es reforzar el conocimiento y el sentido de pertenencia al yacimiento mediante enfoques participativos. Los yacimientos arqueológicos colaborarán localmente con socios técnicos y agentes interesados para definir un programa de actividades que se llevarán a cabo durante el Festival Off.