Ayuntamiento Mérida implementa medidas de protección y seguridad para personal municipal

El Ayuntamiento de Mérida ha implementado una serie de medidas de protección y seguridad, como la prohibición al personal municipal de realizar determinadas tareas físicas en los casos en los que no se pueda garantizar la protección en situaciones de alerta por altas temperaturas.



En concreto, se trata de una orden emitida por la Delegación de Recursos Humanos del Consistorio ante la subida de temperaturas previstas para los próximos días. De hecho, la Aemet ha establecido alerta amarilla para este viernes, 23 de junio, en las Vegas del Guadiana, y naranja para este sábado 24 y para el domingo 25.



De esta manera, el Ayuntamiento ha explicado en nota de prensa que se ha prohibido el desarrollo de determinadas tareas físicas durante las horas del día en las que haya "fenómenos meteorológicos adversos", en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora.



Mientras que a las personas responsables de tareas de trabajo en el exterior, el delegado de Recursos Humanos, Julio César Fuster, se les "encomienda" la organización de las labores de los equipos de sus servicios, para que se minimice el tiempo de permanencia al aire libre durante las situaciones de alerta por temperatura "establecidas por la Autoridad competente en cada Comunidad Autónoma".



Así, en caso de alertas de calor, se distribuirá el volumen de trabajo en las horas de menor calor, es decir, primera hora de la mañana y última hora de la tarde para los equipos de turnos, y se deberán establecer tareas para que los trabajadores tengan a su alcance agua y concienciarles para que la beban con frecuencia.



En cuanto a los servicios obligatorios en el exterior por necesidades de emergencia pública, los empleados deberán llevar una indumentaria ligera y transpirable, preferentemente en colores claros y evitando elementos como serigrafía, plastificados y otros elementos que dificulten la transpiración.



Durante las situaciones de altas temperaturas, los responsables organizarán el servicio en zonas cubiertas o sombrear zonas de trabajo en caso de necesidad de continuar con los trabajos y, en caso de calor extremo, se deberá disponer de sistemas que faciliten la aplicación de medidas de refrigeración personal, como duchas o mojarse la cabeza o la nuca, y se establecerá fraccionar la actividad, hacer rotaciones y descansos a lo largo de la jornada.



Asimismo, Fuster ha incidido en promover la "vigilancia recíproca" entre trabajadores expuestos para identificar en fase temprana los efectos del calor, como son calambres, deshidratación o agotamiento por calor, para asegurar la ingesta adecuada de agua a lo largo de la jornada, el control del tiempo máximo de exposición y mínimo de descanso y la aplicación de medidas de "refrigeración personal".



Por otro lado, en labores que exijan un "extraordinario esfuerzo físico" o en las que concurran "circunstancias de especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura o humedad", la jornada ordinaria no podrá exceder de seis horas y veinte minutos diarios y 38 horas semanales de trabajo efectivo.



RECOMENDACIONES EN EXTREMADURA



Por tanto, para evitar sufrir los efectos negativos de las altas temperaturas, la Dirección General de Salud Pública del SES ha recordado la importancia de seguir unas "pautas básicas de conducta" como evitar la exposición al sol y actividades que supongan esfuerzo físico durante las horas centrales del día, al menos entre las 12:00 y las 18:00 horas, e hidratarse bebiendo como mínimo un vaso de agua cada dos horas "aunque no se tenga sed", algo especialmente importante en personas mayores y niños pequeños.



Asimismo, la Dirección General de Salud Pública también ha aconsejado tomar comidas ligeras, evitar bebidas alcohólicas o excitantes y ventilar las viviendas abriendo las ventanas por la noche y cerrándolas durante el día.



En caso de sufrir síntomas como mareo, calambres, agotamiento, dolor de cabeza o confusión, el Servicio Extremeño de Salud (SES) recomienda dejar la actividad que se esté realizando, beber agua, descansar en la sombra o en un sitio fresco y refrescarse con un baño o una ducha si es posible.



Finalmente, si estos síntomas se agravan con fiebre, dolor de cabeza fuerte, náuseas, pulso acelerado pero débil o pérdida de consciencia, es necesario buscar asistencia médica de inmediato a través del teléfono 112 o acudiendo al centro sanitario más cercano.