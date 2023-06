El Centro de Ocio 'El Economato' de Mérida acogerá en julio cuatro campamentos musicales

El Centro de Ocio “El Economato” de Mérida vuelve a acoger una nueva edición del Campamento Musical de Verano 2023 y lo hace de la mano del guitarra y productor Juan Flores “Chino”, organizado por el Ayuntamiento.

La delegada de Cultura en funciones, Silvia Fernández, acompañada precisamente por el propio músico, ha presentado este jueves todos los detalles de esta nueva edición que llega “tras el éxito y la demanda de la anterior edición que se celebrará en el mes de julio, con el objetivo de acercar el aprendizaje de la música a todos los emeritenses y que si no fuera por la financiación del Ayuntamiento no estarían al alcance de muchas personas”.

Así pues, con esta iniciativa, “se abre un campo de interés para todo tipo de colectivos apasionados por la música que deseen iniciar o ampliar nuevos conocimientos aprendiendo de una forma divertida y amena en el periodo de verano vacacional”, ha señalado la delegada en funciones.

En esta ocasión, el Campamento se realizará en las instalaciones del Centro de Ocio 'El Economato' que cuenta con todas las herramientas adecuadas para el desarrollo de la actividad. Las inscripciones podrán realizarse a partir del próximo lunes, 19 de junio, a través de un formulario que se publicará en la web del Ayuntamiento -www.merida.es-.

Además, en caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, se realizará un sorteo que asignará cada una de ellas. Se dividirá en 4 talleres dos de producción musical con dos niveles, principiante y avanzado, un taller de guitarra eléctrica para nivel medio y avanzado y un taller de guitarra de acompañamiento de nivel principiante. Es "imprescindible" tener en cuenta, que una persona solo podrá inscribirse en uno de los talleres para dar más opciones al resto de emeritenses.

Así, los dos talleres de Producción Musical, que se celebrarán del 3 al 17 de julio, tendrán nivel principiante y avanzado para participantes con edades a partir de los 16 años y cuenta con un número de 10 a 15 plazas en dos grupos para cada nivel, el principiante en horario de mañana y el avanzado en horario de tarde.

Estos dos talleres están dirigidos a amantes de la música y/o profesionales del sector de la producción y postproducción o incluso, aquellas personas que desean comenzar con el mundo de la producción musical.

A su vez, el taller de guitarra eléctrica, de nivel medio a avanzado, se celebrará del 18 al 31 de julio y está dirigido a participantes con edades a partir de los 14 años y contará con 10 a 15 plazas. Está dirigido a amantes de la música y/o profesionales guitarras que deseen aprender el manejo del instrumento o ampliar sus conocimientos en base al mismo.

Cada participante deberá llevar su propio instrumento junto con el material: guitarra, amplificador, etc.

Por último, el taller de guitarra de acompañamiento, del 18 al 31 de julio, está dirigido a principiantes con edades a partir de los 14 años, también cuenta con 15 plazas y está destinado a todo tipo de colectivos que no accedan a escuelas oficiales y deseen desarrollar sus inquietudes en la música.

En este caso, según informa el Consistorio emeritense, cada participante deberá traer su propio instrumento junto con el material: guitarra, etc.

JUAN FLORES 'CHINO'

Juan Flores 'Chino', residente en Mérida y Madrid; es guitarrista, productor, compositor y músico de sesión (Estudios el Sanatorio del Sonido) y actualmente, guitarra, productor y director de la banda de rock MonEye junto con el cantante Andrés Lázaro (Magic Queen Alive) que acaban de lanzar el primer disco de estudio “la ley natural” y el videoclip del single “Esta noche”.

Su andadura comenzó a los 9 años, a los 15 ya tocaba con la banda de rock extremeña Bucéfalo. Aunque sus comienzos fueron totalmente autodidactas, después se formó en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz, también en Mérida y en el Taller de Músicos de Madrid, siendo Diplomado en Guitarra Clásica y Armonía, etc.

Tras 30 años de experiencia, en diferentes formaciones musicales de todos los estilos, guitarra de JOSÉ ANDREA Y UROBOROS (ex vocalista de Mago de Oz), en los discos Uroboros, Resurrección, DVD “La Paz donde todo es posible“ y Bienvenidos al Medievo. Exguitarra de Sínkope durante la década de los discos: Cuando no te pones falda, Museo de rejas limadas y el DVD “Gracias” y además, Exguitarra de Bucéfalo. También ha girado como guitarra con Kiko Gaviño (Kiko y Shara).

Ha recorrido todos los grandes festivales de España como por ejemplo, Viña Rock, AupaLumbreiras, Extremúsica entre otros muchos. Ha girado con Uroboros por toda América: E.E.U.U. (Los Ángeles, Chicago, New York, Philadelfia, Houston, Atlanta, Alabama, etc.), México (CDMX, Monterrey, Puebla, Guadalajara, Mérida, Ciudad Juárez, etc.), Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y otros muchos.

En el año 2012 recibe el premio a la Creatividad del Rock nacional “Master Guitar 2012”, por su trabajo Evolution (J.F.Chino Trío), disco de carácter instrumental en el que acerca el blues, funk jazz y otros estilos al Rock. Ha dejado su impronta como guitarrista en los dos primeros discos “The Gemeliers”, José María Ruiz, Marta Quintero, Rocío Aguilar, Gecko Turner, Ismael Moya, Carlos Pina, Bucéfalo, David Neria, Alambiqueña del Oeste, Ama y entre otros muchos.

Ha pasado por estudios tan importantes como PKO, Estudio 1, DevilleSound Garden, Revi rock, etc.

Tiene su propio estudio “El sanatorio del sonido” en Mérida (antiguos estudios Guantánamo), en los cuales se han desarrollado los trabajos de Uroboros, Vino Tinto, Sinkope y otros muchos artistas de primera línea.

Finalmente, compagina el trabajo de guitarrista y productor, con el trabajo de profesor musical con una larga experiencia.