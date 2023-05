El grupo Pablo Castillo Quartet ofrecerá un concierto en Mérida

El próximo sábado, 13 de mayo, a las 20:30 horas, se celebrará en el Centro Cultural "Santo Domingo" de Fundación CB, en Mérida, un concierto a cargo del grupo Pablo Castillo Quartet.

En esta ocasión, el trompetista gaditano Pablo Castillo presentará su primer álbum como líder tras cinco años viviendo en Ámsterdam (Holanda).

En concreto, el disco titulado "Introducing Pablo Castillo" ha sido publicado por el sello discográfico The Changes el pasado 21 de abril, según informa Fundación CB en una nota de prensa.

Además, el álbum cuenta con una selección de 7 temas con arreglos originales de standards como "Where or When" o "The Night We Called It A Day" y melodías de bebop como "Big Foot" o "Vignette".

Igualmente, en el listado de temas hay composiciones de músicos muy influyentes como son: Duke Ellington, Charlie Parker, Barry Harris o Hank Jones.

Cabe destacar que en el concierto, cuya entrada será libre hasta completar el aforo, le acompañarán Manolo Perfumo a la guitarra, Alejandro Tamayo al contrabajo y Carlos Ayuso a la batería.