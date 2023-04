Ayuntamiento Mérida no se plantea adelantar la apertura de las piscinas ante el calor

El delegado de Deportes en el Ayuntamiento de Mérida, Felipe González, ha señalado que no hay "un horizonte de apertura" para las piscinas municipales ante las altas temperaturas.



Sobre la apertura de piscinas, González ha explicado que el Ayuntamiento de Mérida trabaja "constantemente" en la apertura de las piscinas pero que no tienen "un horizonte de apertura" porque se acaba de licitar el contrato para su mantenimiento y que "en cuanto" sea posible, ha matizado, se abrirán.



Además, ha señalado que no pueden "vivir a la luz del cambio climático" y que trabajan "cada año" para que su apertura sea "anterior", ya que normalmente las piscinas se han abierto "a finales de junio" los últimos años y, sobre todo, cuando acabe el curso escolar.



Sobre esta apertura en fechas previas, ha recalcado el edil emeritense que le "gustaría" que fuese antes, pero que tienen que "ceñirse" a la "burocracia" con la que cuenta la Administración.



Con respecto al servicio de vigilancia en la zona de baños en Proserpina que viene desarrollando Cruz Roja, el concejal ha afirmado que no se va a adelantar, puesto que la licitación del contrato aún está pendiente, por lo que ha recomendado a los ciudadanos que mientras no se preste este servicio "no se bañen, por su seguridad".



Sobre la limpieza del embalse, ha respondido que la cota de agua sigue "muy alta", lo cual no permite actuar sobre las playas, que están cubiertas por el agua, y ha destacado que cuando "vaya bajando" se irá limpiando, por lo que el embalse "se adecentará, como todos los años".