'Un alcalde para todos', lema de campaña de Santi Amaro a la Alcaldía de Mérida

'Un alcalde para todos' es el lema de campaña de Santi Amaro como candidato a la Alcaldía de Mérida por el Partido Popular, con el compromiso de "gobernar para todos".

En concreto, la elección ha llegado tras meses de reuniones con asociaciones y ciudadanos y en las que la "queja compartida" es que el actual equipo de gobierno socialista liderado por Antonio Rodríguez Osuna "solo gobierna para los suyos".

En este sentido, Amaro ha señalado que, si gobierna en la ciudad de Mérida a partir del 28 de mayo, el nuevo equipo municipal "terminará" con la distinción de unos ciudadanos sobre otros: "Ya está bien de dividir a la sociedad entre los que me votan y los que no me votan" ha manifestado.

Así, Amaro pretende que el Ayuntamiento de Mérida "vuelva a ser la casa común de todos" y "deje de ser el cortijo del PSOE", tras recordar las grabaciones publicadas del alcalde socialista en las que aseguraba que enchufaba a "compañeros del partido de toda la vida", según ha informado el PP de Mérida en una nota de prensa.

"Yo he dado el paso de presentarme a la alcaldía para cambiar esas prácticas que desprestigian a la política y a la vida pública", ha indicado el candidato popular.

Finalmente, todos los miembros de la candidatura del PP en Mérida han publicado en sus perfiles de redes sociales un cartel personalizado en el que muestran su apoyo al candidato con el lema #YoConSanti y han animado al resto de emeritenses "a sumarse al cambio que ansían la mayoría de ciudadanos", concluye la formación 'popular'.