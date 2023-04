Vara dice que la prórroga de la azucarera de Mérida indica que el proyecto está "vivo"

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha señalado sobre la prórroga concedida a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la azucarera de Mérida que por su experiencia diría que si el promotor la ha solicitado es porque el proyecto sigue "vivo", si bien ha advertido que hay otros sobre la mesa que la podrían sustituir.



"Tenemos proyectos para la misma ubicación que la azucarera, que la podrían sustituir perfectamente en el mismo sitio", ha asegurado Fernández Vara, al ser preguntado por los periodistas sobre dicha prórroga, en la que ha añadido que Extremadura ya no vive en la "excepcionalidad" de que "de pronto lleguen tres proyectos", ha dicho, porque entran "todas las semanas".



Así, ha incidido en que el modelo productivo ha cambiado debido a la apuesta de Europa por el fin de los motores de combustión, por las energías renovables y por la lucha contra el cambio climático, que tienen como consecuencia "industrias en Extremadura", porque es donde hay solo, suelo y donde las leyes autonómicas la sitúan "en vanguardia del desarrollo industrial verde".



"Estamos en un proceso que está permitiendo que ya hoy se lleven a cabo estas cosas", ha remarcado, en relación a "una realidad de un mundo que ya cambió y que como consecuencia de eso pues se abre un abanico inmenso de oportunidades" para Extremadura.



DESEMBALSES



Por otro lado, preguntado sobre los desembalses de las eléctricas, ha abundado en que no es competencia de la Junta, sino del Gobierno a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, al tiempo que ha señalado que la única forma de que se produzcan de otra manera es "cambiando la legalidad".



En todo caso, ha insistido en que lo prioritario debe ser el consumo de agua para humanos, en segundo lugar para el mantenimiento de los cultivos, sobre lo cual ha reconocido que "probablemente" haya que "reconsiderar cosas, pero ajustadas a la legalidad vigente".



APOYO A LA CAZA



Finalmente, a preguntas sobre la adhesión del PSOE a la campaña de responsabilidad política de la Federación Extremeña de Caza, ha señalado que los socialistas llevan el 'en' en su logo de campaña por el "nosotros", en referencia al conjunto de la comunidad.



"En nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra historia, nuestro campo, nuestros cazadores, nuestros pescadores... que al final son personas amantes de la naturaleza que la cuidan, que contribuyen y nos ayudan también a mimarla", ha dicho Vara.



Por esta razón han decidido comprometerse a seguir trabajando con la federación en el futuro en las "prioridades de un mundo rural que tiene su historia y su razón".



Fernández Vara ha remarcado que se trata de "respetar lo que cada uno quiera hacer" y de seguir permitiendo que "aquellas personas que quieren desarrollar una determinada actividad lo puedan seguir haciendo".



En cuanto al debate sobre el maltrato animal por parte de los cazadores, ha dicho que no es bueno ir dando todos los días "lecciones de amor por los animales" porque "hay mucha gente que ama a los animales a su manera".



Fernández Vara se ha referido a estos asuntos, en respuesta a las preguntas de los periodistas, en una comparecencia en la sede regional del partido, en Mérida, para presentar la adaptación de su programa electoral en formato de lectura fácil y accesible.