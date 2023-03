Vara defiende que el alcalde de Mérida "nunca ha sido sectario en sus comportamientos"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este miércoles que no cree que el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, "a lo largo de su vida nunca haya sido sectario en sus comportamientos, y ha calificado los audios que se han filtrado como "un chantaje en toda su expresión", ha dicho.



"Cuando un audio se graba, se manipula, y se filtra para hacer un chantaje a un alcalde, no se puede dar carta de naturaleza al chantaje", ha defendido el también secretario generla del PSOE de Extremadura a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida sobre la polémica generada en torno a los audios de Rodríguez Osuna en una conversación con un extrabajador municipal.



Ante esta situación, Fernández Vara ha rechazado "poner en valor lo que significa puro y duro un chantaje en toda su extensión", tras lo que ha explicado Rodríguez Osuna "en Mérida es conocido, lo conoce la gente que lo vota y los que no lo votan, los que son de un sitio, los que son de otro y los que no son de ningún lado", ha dicho.



En ese sentido, ha asegurado que "todo el mundo lo respeta, y casi todo el mundo lo quiere, porque no creo que él a lo largo de su vida nunca haya sido sectario en sus comportamientos", ha defendido el presidente extremeño.



Así, ha añadido que "evidentemente el PP aquí en Mérida tiene un problema, lo sabe todo el mundo, y quiere que el problema se lo arregle Antonio o se lo arregle yo", tras lo que ha concluido asegurando que "lo van a tener que arreglar ellos, porque nosotros no se lo vamos a arreglar".



Guillermo Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida, donde ha asistido a una reunión del Club Senior Extremadura.