Guardiola pide a Vara que aparte a Osuna de la "vida pública" por la "gravedad" del audio

Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al jefe del Ejecutivo regional y líder del PSOE en la comunidad, Guillermo Fernández Vara, que actúe de manera "inminente" y aparte al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, de la "vida pública" por la "gravedad" del contenido del audio de este último con un extrabajador del consistorio de la capital autonómica difundido la pasada semana.



Al mismo tiempo, Guardiola ha solicitado a Vara que intervenga para que el PSOE en el Ayuntamiento de Mérida apoye la creación de la comisión de investigación sobre dicho audio que ha solicitado el Grupo Municipal Popular en dicha consistorio, "por la gravedad del asunto".



En este sentido, tras lamentar que Fernández Vara "todavía no se ha pronunciado sobre el caso Osuna", le ha pedido a éste en tanto que "máximo responsable del PSOE" que actúe "de manera inminente" y aparte a Rodríguez Osuna de la "vida pública", después de haberse puesto de manifiesto --dice-- en el audio con el trabajador difundido "la manera de actuar del alcalde de Mérida con respecto a las contrataciones en el ayuntamiento".



"Han pasado ya cuatro días desde que escuchamos el lamentable audio donde se ponía de manifiesto la manera de actuar del alcalde de Mérida con respecto a las contrataciones en el ayuntamiento. Escuchábamos cómo decía que se enchufa a socialistas y se discrimina a aquellas personas que quieren defender sus derechos", ha remarcado la 'popular' en declaraciones a los medios este lunes en Mérida en un encuentro con la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar.



En este sentido, ha afirmado que lo ocurrido es algo que "es bochornoso, que es vergonzoso para la comunidad autónoma, para todos los emeritenses", y ante lo cual Fernández Vara "como máximo responsable del PSOE, tiene que actuar de manera inminente, tiene que apartar a este señor de la vida pública y tiene que apoyar esa comisión de investigación que se ha registrado desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Mérida".



BALANCE DE LA LEGISLATURA



Por otra parte, la presidenta del PP extremeño ha indicado que la que está a punto de concluir ha sido una legislatura "perdida" y que será "el epitafio del socialismo en esta tierra", puesto que se llevan escuchando "años y años los mismos proyectos, las mismas maquetas y la verdad es que realidades hay pocas".



"Estamos en el último lugar en la mayoría de ránkines económicos y sociales y esta región tiene muchas posibilidades de crecer y tenemos que hacerlo de la mano de los extremeños escuchando a todos los sectores, que se ha dejado de hacer desde hace mucho tiempo", ha espetado.



Asimismo, preguntada sobre declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en las que lamenta que el PP hable de "maquetitas" (en alusión a proyectos en la comunidad) cuando son iniciativas que hace mejor la vida de la gente, Guardiola ha dicho que "la gente está muy cansada de promesas que luego no se hacen realidad".



"A la gente no hay que frustrarla vendiéndole años y años las mismas expectativas que luego se frustran. Es importante que el presidenta vendan realidad, que también tenemos", ha dicho.



En este sentido, ha reconocido que en Extremadura "hay cosas que se hacen bien", como el matadero del ibérico en Zafra, que "va a ser un orgullo para todos los extremeños, ha tardado bastante tiempo, pero es algo de lo que nos orgullecemos los extremeños".



"Oye, pues me parece bien que (Vara) quiera sacar pecho de eso, pero ya está. Los extremeños no podemos estar todo el día aguantando venta de humo porque llegan las elecciones", ha afirmado. "Es que además si rebobinamos cada cuatro años escuchamos exactamente los mismos proyectos", ha concluido.