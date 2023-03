El alcalde de Mérida anima a los escolares a participar en las procesiones de Semana Santa

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha animado este miércoles a los alumnos del colegio de Las Josefinas a participar en las procesiones de Semana Santa.



El primer edil emeritense lo ha hecho con motivo de su asistencia al Pregón Infantil de la Semana Santa que ha organizado este centro educativo, y que ha corrido a cargo de Sergio Sánchez Macías, alumno de 14 años, quien ha disertado acerca de las distintas procesiones de la Semana de Pasión emeritense dejando, en el final de cada uno de los días, una reflexión acerca de su significado.



Así pues, según informa el Consistorio en una nota de prensa, el primer edil emeritense ha animado a los alumnos del colegio a "participar activamente en las Hermandades y Cofradías vistiéndose de nazarenos y nazarenas".



Igualmente, el máximo regidor de la capital extremeña ha agradecido la "grandiosa idea" del centro de hacer representaciones de la Semana Santa como la que vienen realizando en el Centro Cultural Alcazaba, o una procesión magna en el patio del Ayuntamiento.



Tras manifestar que es hermano de la Cofradía de las Tres Caídas, Rodríguez Osuna ha explicado que "la Semana Santa no es solamente un evento turístico" en el que participan "muchos" vecinos de Mérida, y eso es "sentimiento de ciudad".



Por ello, ha trasladado a los alumnos que si tienen "ganas de participar y de hacer cosas" por la Semana Santa por qué no participar de las hermandades, ya que si bien no tienen edad para cargar pasos, sí la tienen para participar en las procesiones.



Cabe destacar que al acto han asistido también la delegada de Semana Santa, Mercedes Carmona, la de Educación, Susana Fajardo, el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel González, y miembros de la Junta de Cofradías.