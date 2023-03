Unidas culpa al Gobierno local de Mérida por la gestión de la obra de las Concepcionistas

Unidas por Mérida (Izquierda Unida-Podemos) culpa al Gobierno municipal de la capital extremeña de los "retrasos" y "errores" cometidos en el diseño y la ejecución de la obra del Convento de las Hermanas Concepcionistas.

En concreto, tal y como informa la formación izquierdista en una nota de prensa, la "suspensión" de la obra de las Concepcionistas encuentra su explicación, en la "negativa" del Gobierno municipal a "respetar las normas que regulan el régimen de intervenciones arqueológicas en la ciudad".

Y es que Unidas por Mérida entiende que el hallazgo de restos arqueológicos pone encima de la mesa la "pésima gestión" de un gobierno que "parece sorprendido por la existencia de restos romanos a poco más de treinta metros del Arco de Trajano".

Esta situación es, a su juicio, "producto del empeño del Gobierno municipal y del Consorcio de la Ciudad Monumental en vulnerar las disposiciones establecidas en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida y de su clara intención de no llevar a cabo la evaluación y protección del patrimonio emeritense que le son propias".

En este sentido, la coalición recuerda que viene señalando desde antes hace "meses" que "el proyecto de la obra no incluye las intervenciones arqueológicas necesarias en caso de que se produjese un hallazgo arqueológico, como tampoco se contemplan en el expediente las partidas presupuestarias necesarias para acometer su coste, motivo por el cual se han tenido de suspender las obras".

PIDE EXPLICACIONES

De este modo, la formación izquierdista defiende que el Gobierno municipal debe explicar "cuáles son los motivos que le empujaron a no contemplar en el proyecto inicial ni las excavaciones necesarias ni su presupuesto, para la realización de una obra situada en una zona que descansa sobre uno de los patrimonios arqueológicos más importantes y extensos del mundo, ya que lo lógico es que un gobierno con intención de realizar las excavaciones, las contemple en el proyecto".

Al igual que ha expresado el alcalde, Unidas por Mérida dice que no entiende el hallazgo "como un problema". "Más bien al contrario, desde hace meses todas críticas y consideraciones que hemos realizado sobre esta obra han tenido como propósito la protección de los restos que -ineludiblemente- se sitúan en solar en el que se está realizando la obra, y que constituyen una oportunidad única para poder excavar y conocer una parcela de casi 3.000 metros el centro de una ciudad que alberga un patrimonio arqueológico que muchos querrían para sí", asevera.

Además, para Unidas por Mérida, "el problema no son los restos arqueológicos, sino las decisiones de un gobierno que no sabe o -peor aún- no quiere hacer su trabajo".

"De un modo u otro, la situación actual de la obra se debe, o bien a la incompetencia del gobierno municipal, o bien a una intención eludir la obligación de realizar las excavaciones a las que les obliga la normativa vigente", recalca.

Al mismo tiempo, la coalición cree que las declaraciones del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, suponen una "manipulación mayúscula", ya que "pretenden convertir la suspensión provocada por la mala gestión municipal en una evidencia de todo lo contrario".

De esta forma, afirma que "todas las medidas necesarias para que no ocurriera se podrían haber contemplado en el proyecto inicial, y así plantear un proyecto que incluyese las excavaciones y su coste".

En estos términos, recuerda al Gobierno municipal que el convento de las hermanas concepcionistas "no es suyo, sino de los vecinos y vecinas de la ciudad", y que "al igual que el resto de las personas que viven en Mérida, está obligado a cumplir con las disposiciones que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico", concluye.