Plataforma del Voluntariado de Mérida cumple 25 años de compromiso para cambiar realidades

La Asamblea de Extremadura ha acogido el acto de conmemoración de este 25 aniversario, donde se ha reconocido a sus principales entidades públicas y empresas colaboradoras.



También han participado todos los presidentes de la junta directiva de la plataforma desde su fundación, Ángel Manzano, Lola Dorado, Gala Sanz, Gema Mordillos Franco, Marisol Pérez cabrera, y el actual David Tobaja.



Así, han recibido un reconocimiento, en este caso una estatuilla elaborada por Terracota Mérida, a entidades como Fundación Orange, Fundación 'la Caixa', la Plataforma del Voluntariado de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.



El presidente de la plataforma, David Tobaja Márquez, ha mencionado los cambios experimentados en estos 25 años que dejan una sociedad "más organizada, más preparada", pero también "bastante más envejecida".



Para Tobaja, son hechos a los que hay que ir adaptándose, si bien ha remarcado que una sociedad formada y profundamente democrática como la emeritense "no se olvida nunca de las personas que tiene su lado", y se organiza, para que "el apoyo al próximo", a las personas que nos rodean y lo necesitan, se preste de una manera "eficaz".



Además, ha añadido que, en este tiempo, se ha configurado una organización que refleja que Mérida es "una ciudad que respira valores de solidaridad y voluntariado", y lo hace "desde lo pequeño, lo humilde", para "combatir una realidad que no nos gusta y crear un mundo más justo".



Según Tobaja, en una época donde prima la tecnología, lo inmediato, lo virtual, el "auténtico motor del cambio" siguen siendo "las personas", mencionando el lema de la plataforma 'Descubre tu magia. Haz voluntariado', para animar a más y más emeritenses ha sumarse a la plataforma, "ser voluntarios nos hace más felices. ¿Os unís a hacer magia con nosotros?".



El gerente del Sepad, José Vicente Granado, ha señalado que el premio es para la propia plataforma, que es a la que la administración le debe "todo este esfuerzo" que realiza.



Para Granado, ser voluntario es "saber ser, saber hacer y saber estar", al tiempo que ha subrayado su compromiso y el papel de acompañamiento a las personas.



En este punto, se ha preguntado qué hubiera sido de muchas personas mayores, con discapacidad o con problemas de salud o trastornos graves durante la pandemia sin el acompañamiento de los voluntarios, puntualizando qué sería de las muchas personas, que viven solas y que necesitan una palabra, una llamada, compañía.



Finalmente, en nombre de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, la directora general de Servicios Sociales, Infancia y Familias, Carmen Núñez, se ha referido a los cambios en la acción voluntaria que se ha producido en este periodo, adaptándose a las nuevas necesidades, realidades y urgencias de la sociedad actual.



Además, ha resaltado que en este aniversario también se celebra que son 25 años de participación de la sociedad civil, asegurando que "no hay mejor manera de participar que estar y ejercer influencia", en alusión a la Ley del Voluntariado de Extremadura, aprobada en 2019.