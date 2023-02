El V Concurso de Copla Monumental de Mérida se celebra este sábado en el Templo de Diana

El V Concurso de Copla Monumental de Mérida, que se celebra este sábado, 18 de febrero, a las 18:00 horas, en el Templo de Diana de la capital extremeña, contará con al menos 18 agrupaciones participantes -a la espera aún de cerrar el plazo de inscripción-.

Así pues, hasta el momento, se han inscrito Los inocentes, Lokacostao, Sabemos lo que queremos, Tagorichi, Los sureños, Este es mi banco y cada día el de más gente, La Marara, Los que no saben decir que no, Las Mimas, Las Fanáticas, La j'otra, No pintamos na, Los paveras, Los jarapales, Los que sobraban, Los que faltaban, Las desiguales, y Las justinas.

En esta ocasión, el concurso, organizado por el Ayuntamiento de Mérida y bajo el lema este año 'Mérida: la ciudad más increíble del mundo', estará presentado por la periodista de Canal Extremadura Loli López.

En el mismo cada agrupación sólo podrá presentar una letra a concurso, y cuyo tema versará obligatoriamente sobre el patrimonio monumental de Mérida. Esa letra será la única que podrá interpretar en el escenario del Templo de Diana.

Finalmente, el jurado valorará tanto la letra como la música, así como la interpretación de la copla presentada para la determinación de los premios, que serán de 500, 300 y 200 euros, respectivamente, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.