IV Encuentro del proyecto Erasmus + “Yeah” en el CEIP Ciudad de Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y la delegada de Educación, Susana Fajardo, han dado la bienvenida este lunes a profesores y alumnos que participan en el Proyecto Erasmus + y que proceden de Lituania, Italia, Dinamarca y Eslovenia.

En concreto, se trata del cuarto intercambio de este proyecto internacional denominado de Erasmus+ You(th) Enjoy To Be Active and Healthy (YEAH!), cuyo objetivo es fomentar la salud en cinco ámbitos: “Dinamarca a través de las emociones, Lituania en el reciclado y respeto a medio ambiente, Eslovenia mediante los deportes, España sobre el uso responsable de dispositivos móviles e Italia sobre alimentación saludable”.

Así lo ha explicado el coordinador del proyecto, Juan Antonio Rincón, durante la presentación de este encuentro, que se ha iniciado este lunes en el CEIP 'Ciudad de Mérida' y en el que participan 20 alumnos y nueve profesores, a los que se suman los profesores y alumnos españoles finalizándose el proyecto en el mes de mayo.

Además, durante una semana, los alumnos y profesores se integran en el sistema educativo español, además de realizar todo tipo de actividades, gastronómicas, lúdicas y culturales.

Así pues, el primer edil emeritense, en su bienvenida, ha subrayado que “este es uno de los proyectos de la Unión Europea para nosotros, porque es una manera de salir de nuestras costumbres, de nuestro entorno más cercano".

Por ello, el máximo regidor de la capital extremeña ha insistido en que "el Ayuntamiento lo que hace es colaborar con los centros para que estos proyectos puedan desarrollarse con éxito”, tal y como informa el Consistorio emeritense en una nota de prensa.