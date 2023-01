Deportista Santi Amaro ofrece "compromiso", como candidato del PP a la Alcaldía de Mérida

Ep

El deportista y empresario Santi Amaro ofrece "compromiso" y "trabajo" en "equipo" como candidato del PP a la Alcaldía de Mérida, y desde donde pretende plantear un proyecto "sólido" para la ciudad que la convierta en "referente" en la región a nivel empresarial y de logística y transporte.



Al mismo tiempo, tratará de detectar las "debilidades" de la capital extremeña, como la falta de "oportunidades" para los jóvenes para paliarla, así como buscará ofrecer soluciones a las "exigencias" que planteen los emeritenses, ofreciendo para ello "compromiso, trabajo, perseverancia, constancia" y estando en "el día a día en la calle".



De este modo lo ha planteado, durante su presentación este martes en la sede regional del PP, en Mérida, como candidato de dicho partido a la Alcaldía de la capital autonómica, en una comparecencia junto a la presidenta autonómica de los 'populares', María Guardiola, quien ha agradecido al primero su "paso al frente" para liderar la lista del partido en la ciudad.



La candidatura de Amaro, que ha sido ratificada este mismo martes por el Comité de Dirección Regional del PP, se produce después de que hace unas semanas Guardiola anunciase que la candidata del partido a la Alcaldía de Mérida sería la empresaria Fátima Mulero, pero pocos días después se desistió de dicha idea una vez que la líder regional de los 'populares' reconoció que había cometido un "error" por "confiar".



Ahora, María Guardiola ha subrayado en su comparecencia este martes ante los medios de comunicación que Santi Amaro "siempre ha sido la primera opción" para liderar la lista 'popular' a la Alcaldía de Mérida pero que "por circunstancia personal" éste "no quiso dar el paso" hasta este momento, aunque "estaba dispuesto a colaborar", y ahora sí que "ha decidido dar el paso" por "sus vecinos, por su ciudad".



Sobre la situación generada en el PP de Mérida después de que la Gestora Local anunciase su marcha tras el nombramiento inicial de Fátima Mulero como candidata, Guardiola ha afirmado que está "cerrada" ya que los integrantes de dicha gestora están "dispuestos" a "sumar". "El partido está unido", ha señalado.



EL MEJOR CANDIDATO



Así, la líder autonómica del PP ha defendido que Amaro, con quien ha señalado que lleva "meses hablando" para encabezar la candidatura a la Alcaldía, es "el mejor candidato (del partido) posible" en Mérida, y tras agradecerle el "paso" dado, ha incidido en que "el PP aspira a ganar elecciones, gobernar y convencer al electorado con hechos", y "sin renunciar al talento que suma al PP, el talento y esfuerzo que tiene la propia militancia".



En este sentido, ha resaltado el "tesón, trabajo, brillantez" y las "ganas de cambiar las cosas" que según ha dicho tiene Santi Amaro, de quien ha destacado también que es un empresario autónomo --con una tienda de deportes en la capital extremeña-- que "conoce bien las carencias y el margen de mejora de Mérida", así como su "honestidad y trabajo en equipo" de su etapa como deportista (primero como futbolista profesional y ahora más recientemente como entrenador).



Al respecto, Guardiola ha incidido en que Amaro pertenece a la "Extremadura real" y ofrecerá un proyecto "en el que se identifiquen los emeritenses", con "una respuesta a la altura de los vecinos" para propiciar que Mérida se desarrolle industrialmente, y planteando un "proyecto de futuro y de vida a todos los extremeños desde la capital autonómica".



COMPROMISO Y TRABAJO



A su vez, Santi Amaro ha reconocido que siente "orgullo" para haber sido elegido candidato del PP a la Alcaldía de Mérida, y ha explicado que ha decidido aceptar porque tratará de ofrecer "un proyecto ilusionante", a la vez que "sólido y estable" para "ser capaces de llegar a los ciudadanos" con "hechos, y no con palabras". "Todo lo que sea trabajar por mi ciudad me parece que son retos profesionales y personales muy ambiciosos", ha espetado.



Con ello, ha considerado que si bien llevaban "meses" hablando de tal posibilidad, hasta ahora no ha decidido dar el "paso" porque tras una situación "complicada" como la vivida en el PP emeritense tras la designación inicial de Fátima Mulero como candidata, "era el momento de dar el paso" para dar "estabilidad" al partido en Mérida.



Así, ante los medios de comunicación --haciendo un símil futbolístico-- se ha referido a que el partido "hay que jugarlo", en alusión a su falta de experiencia política frente al actual alcalde emeritense, el socialista Antonio Rodríguez Osuna. "El mejor entrenador es el que mejores jugadores tiene", ha espetado, en referencia a su intención de formar y trabajar en "equipo".



"Un candidato a alcalde tiene que ser un representante de los ciudadanos", ha añadido, y la experiencia "al final" se adquiere, ha subrayado el candidato 'popular', quien ha recalcado que los "valores deportivos" han guiado "siempre" su vida personal y profesional y que así pretende también seguir aplicándolo en su etapa política. "Sin los valores deportivos no hubiese tomado la decisión de dar este paso", ha reconocido Amaro sobre su candidatura a la Alcaldía.



En cuanto a su proyecto para la ciudad, ha apostado por incentivar y "fortalecer" el patrimonio, la cultura, la restauración de Mérida, entre otros sectores, a través del "trabajo" y del "compromiso", conformando a partir de ahora grupos de trabajo para conocer las "exigencias" de los ciudadanos.



En este punto, y como primer paso tras su nombramiento como candidato del PP a la Alcaldía emeritense, Santi Amaro ha dicho que será "hablar con la gente del PP" local para "conocer sus sensaciones" y, a partir de ahí, "formar grupo de trabajo" para ser capaces de llegar a conocer las necesidades de "todas las barriadas".