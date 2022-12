El emeritense Miguel Valdés se siente "traicionado" y "humillado" por el PP extremeño

Ep.

El presidente de la Junta Gestora del PP Mérida, Miguel Valdés, se ha mostrado este martes "traicionado" y "humillado" por la dirección del PP de Extremadura, después de que haya sido designada Fátima Mulero como candidata a la Alcaldía de la ciudad.

Por este motivo, Valdés ha avanzado que "no tiene sentido" mantenerse como responsable del PP en la capital extremeña, ya que "ahora ese sentido lo tendrá que recoger" Fátima Mulero, por lo que ha puesto su cargo "a disposición del partido".

Según ha relatado en declaraciones a los medios de comunicación, Miguel Valdés se enteró de esta decisión en la tarde de este pasado lunes e a través de una llamada telefónica que recibió a las 20,00 horas durante una reunión en la sede provincial del partido, mientras a la vez estaban convocando la presentación de Fátima Mulero como candidata a la Alcaldía de la ciudad.

Valdés ha defendido que siempre se ha portado de manera "honesta" con el partido, aunque ellos no han estado "a la altura", tras lo que ha recalcado que en los partidos políticos no gustan las "bicefalias" y menos aún las "tricefalias", por lo que "no tendría sentido" su continuidad, debido a que por un lado está la portavoz del Grupo Municipal, Pilar Nogales, y por otro lado, la candidata a la alcaldía de la capital extremeña.

Además, a preguntas de los periodistas, Valdés ha comunicado que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola no se ha puesto en contacto con él tras conocer que el PP no contaba con él para seguir al frente de la gestora del PP.

En cualquier caso, Valdés ha deseado "toda la suerte" a Fátima Mulero en la política, que no le desea "ningún mal", y ha asegurado que sigue pensando que María Guardiola es una "magnífica candidata" a la Presidencia de la Junta de Extremadura, aunque admite que le ha "decepcionado" la forma en la que ha tratado este asunto, que su compromiso con ella "se ha roto".

Valdés ha reconocido que "esperaba" algún detalle del partido y poder seguir al frente de un proyecto que tenía "muy metido en la cabeza" y que tenía "perfectamente claro" la idea de ciudad que quiere.

Así, ha dicho que seguirá trabajando "por Mérida" y por "la gente" de la ciudad, aunque "quizás no lo haga desde el Partido Popular" y que "lo pueda hacer desde otro sitio", aunque ha señalado que todavía no sabe qué hará en el futuro ya que "ha sido todo demasiado rápido", e incluso "casi se entera" por los medios de comunicación.

Finalmente, Miguel Valdés ha destacado que Mérida está "por encima de las siglas" de los partidos y "por encima" de María Guardiola y que a él le mueve que "muchos jóvenes" se marchen de la ciudad y de la región, aunque ha confirmado que "por ahora" no se va del PP y no sabe qué "va a hacer" el resto de la gestora local.

Ha recordado que en septiembre de 2021 Miguel Valdés se puso al frente de la gestora municipal cuando "nadie" quería cogerlo y ha explicado que se tuvo que enfrentar con "gente con la que no quería enfrentarse", por lo que ahora se siente "decepcionado" con este asunto, del que ha reconocido que está siendo "uno de los días políticos más tristes" de su vida, ha concluido.