Campaña del Ayuntamiento de Mérida en pro de regalar juguetes no sexistas ni violentos

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida vuelve a poner en marcha, un año más, la iniciativa educativa dirigida a la ciudadanía sobre el fomento de los juegos y juguetes no sexistas ni violentos.

La delegada municipal de Igualdad, Ana Aragoneses, ha señalado que la campaña pretende sensibilizar y concienciar a la población en general sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y juguetes, y contribuir así al desarrollo de actitudes y comportamientos pacíficos, de cooperación, respeto a las diferencias, a la diversidad, y de relaciones de igualdad entre niñas y niños.



Bajo el lema 'Regala imaginación, respeto, tolerancia. Da paso a juegos y juguetes no sexistas y no violentos', se insistirá en desmontar cómo se caracteriza a los juguetes (con las etiquetas de "para niñas" o "para niños"), manteniendo de ese modo estereotipos tradicionales que segregan a los menores por su sexo en universos con roles sociales bien diferenciados y, sobre todo, desigualitarios.



Aragoneses ha destacado un año más la apuesta del Ayuntamiento de Mérida por trabajar nuevos modelos de organización social basados en la igualdad de oportunidades, en este caso entre niñas y niños y a través de juguetes no sexistas ni violentos, contribuyendo así a crear una sociedad más solidaria e igualitaria.



Al mismo tiempo, ha incidido en que esta iniciativa pretende poner en valor que todos y todas pueden jugar con lo que más les divierta pues, "no hay ni juegos ni juguetes destinados a un sexo concreto, pese a que, en los catálogos, las revistas, en la TV o en internet nos bombardeen con lo contrario".



Además, se pone el acento también en cómo se debe evitar entre las niñas y niños juguetes, juegos y videojuegos con contenidos violentos. Tanto desde las familias como desde el sistema educativo y la sociedad en general se tiene la misión de educar y formar para resolver problemas de forma "positiva, constructiva y creativa, sin recurrir jamás a la violencia".



Esta iniciativa forma parte de la campaña de comunicación 'Mérida, territorio de igualdad', cuya base son las medidas y los objetivos del II Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la ciudad de Mérida (2020-2023).