'The quiet girl' triunfa en el XVII Festival de Cine Inédito de Mérida

La película irlandesa 'The quiet girl' ha sido la gran triunfadora de la XVII edición del Festival de Cine Inédito de Mérida al lograr los premios del Público y Jurado Joven.



En concreto, este largometraje ha vencido a 'Living' y 'Return to dust', que han sido segundo y tercero, respectivamente, en la categoría del Premio del Público; mientras que el Jurado Joven ha hecho una doble mención especial a 'Godland' y 'Falcon lake'.



Los galardones se dieron a conocer este pasado sábado en la gala de clausura del certamen, según ha informado la organización en una nota de prensa.



La cinta irlandesa, dirigida por Colm Bairéad, se ha impuesto en la categoría de Premio del Público con una nota de 8,79 a la británica 'Living' y a la china 'Return to dust', que consiguieron un 8,74 y 8,68, respectivamente. La nota media de todas las películas a concurso ha sido un 7,94.



La nota de 'The Quiet Girl' es la segunda más alta de todas las ediciones del FCIMérida, solo superada por el 8,90 de 'Irina Palm' en la II edición 2007 (se votaba de 1-4, no de 1-10).



Además, también ha sido la más valorada en el apartado del Premio del Jurado Joven, que la han seleccionado por delante de la danesa 'Godland' (6,71) y la canadiense 'Falcon Lake' (7,12), que se han llevado una mención especial ex aequo.



En esta ocasión, el jurado ha valorado de la película de Bairéad "su trama emotiva y la excelente fotografía", basada en la historia de Foster, escrita por Claire Keegan. "Es una película que hizo llorar tanto a jóvenes cómo adultos, haciéndonos sentir que estamos en la misma historia, donde se muestra cómo un buen cuidado puede llegar a cambiar a las personas, no sólo en las películas, sino que, también en la misma vida real", ha señalado el jurado antes de dar a conocer la cinta ganadora.



En cuanto a la asistencia por proyecciones, la asistencia media por películas ha sido de 199, espectadores, siendo 'Decision to leave' la más vista de la Sección Oficial, con 299 espectadores en las dos sesiones, mientras que 'As Bestas', fuera de concurso, superó los 300 en las tres salas habilitadas para la única proyección en VOSE este pasado viernes.



PREMIO MIRADAS A FANCINEGAY

Durante la gala se ha entregado el Premio Miradas al festival de cine extremeño FanCineGay, que recogió el que fuera su primer director, José María Núñez, junto a la presidenta de la Fundación Triángulo, Silvia Tostado.



"Los 25 años de FanCineGay no se entenderían sin las complicidades que ha tenido a lo largo de su historia, y, sin duda alguna, la que hemos tenido con el Festival de Cine Inédito ha sido fundamental, junto a la de personas, partes muy importantes del festival. Esa implicación hace que los proyectos supongan cambios en la sociedad", ha indicado Núñez al recoger el busto de Augusto.