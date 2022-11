La sede central de centro de crisis contra violencia sexual estará en Mérida

Ep

Así, lo ha anunciado la consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, recordando que se trata de recursos del Gobierno de España, tras lo que ha detallado que se abrirán en todas las comunidades autónomas, de manera tal que se tiene que "ir hilando de manera muy fina y muy coordinada esa letra pequeña" entre la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura, como han hecho "siempre".



Al mismo tiempo, ha explicado que están en una fase "muy embrionaria del proyecto", y que ya tienen el proyecto de adecuación del inmueble que albergará este nuevo recurso especializado a las mujeres. "Ya está, y estamos a punto de lanzar la licitación para adecuar ese inmueble", ha dicho.



No obstante, Gil Rosiña se ha mostrado "mucho más preocupada", que en arreglar un edificio y abrirlo y poner allí a determinados profesionales, con ser "capaces de hacer muy bien la fase preceptiva", que es "precisamente" aprobar el protocolo contra la violencia sexual, que ya tienen aprobado en Extremadura desde el mes de junio.



ENCUENTRO CON EL DELEGADO DEL GOBIERNO



La consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, y el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, han atendido a los medios antes de mantener una reunión de coordinación en materia de igualdad y violencia de género en la Delegación del Gobierno, en relación a la cual la consejera ha trasladado que está "dentro de la lógica" de las nuevas competencias de Francisco Mendoza como nuevo delegado del Gobierno, y que, como responsable de Igualdad, le parecía "una oportunidad" tener este despacho con él.



Un encuentro en el que van a continuar con lo que ya venían haciendo desde la Junta de Extremadura con la anterior delegada, Yolanda García Seco, a la que Gil Rosiña ha querido públicamente reconocer "la implicación, el trabajo y el esfuerzo de todos estos años en la lucha contra la violencia de género".



En esa misma línea de seguir trabajando con el actual delegado y reforzando todos los recursos, ha sumado el que se tenga "siempre" una actitud, que es lo que dice a su equipo y a las personas que conforman el Instituto de la Mujer de Extremadura, de evaluación a uno mismo y a las políticas públicas y a las respuestas que le dan a las mujeres, de manera que se pregunten si las cosas "pueden ser mejor" o qué no se está haciendo bien.



RESPUESTA "EXTRAORDINARIA" EN EXTREMADURA



"Creo que Extremadura tiene una respuesta extraordinaria, creo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también las policías locales de Extremadura están muy bien preparados y muy bien formados para atender la violencia en el seno de la pareja, la violencia de género", ha resaltado, junto con que el "nuevo reto" en el que están trabajando también con la Delegación e instituciones como las judiciales es el de formar a dichas Fuerzas y Cuerpos y a todos los que intervienen "en un nueva respuesta institucional que tiene que ver con la violencia sexual".



En este punto se ha referido al mencionado centro de crisis de atención a la violencia sexual y a que están diseñando, con todos los que tienen que ver con ello, esa formación especializada para que, una vez que se abra el centro, todos los que intervienen en la atención a una víctima de la violencia sexual "estén preparados y conozcan el protocolo de la Junta de Extremadura en coordinación con todos los que intervienen".



De este modo, ha matizado que están diseñando este plan de formación sobre violencia sexual con cada una de las instituciones implicadas, como determinar con la Delegación del Gobierno qué necesita exactamente la Guardia Civil o la Policía Nacional.



También ha citado lo que puede necesitar la Policía Local, en este caso con la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, dependiente de la Junta, dado que en este asunto "entran muchas instituciones, niveles competenciales distintos y por tanto no podemos hacer un nuevo plan de formación de la violencia sexual en Extremadura unificado", sino que para ser "operativos" y "pragmáticos hay que bajarse al detalle de lo que necesita", una labor que están "acabando de diseñar" y en la que su deseo es que en el año 2023 empiecen a hacer esta formación.



Para Gil Rosiña, "Extremadura ha hecho muy bien y ha construido muy bien la respuesta a la violencia en el ámbito de la pareja, la violencia de género", y este nuevo paso que da el Gobierno de España con las comunidades autónomas "para tener una respuesta a la violencia sexual también especializada" tienen el ejemplo y la guía de lo que se ha hecho a lo largo de estos años en violencia de género, o la experiencia de los funcionarios de la Junta, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las instituciones de Justicia "que llevan muchísimos años trabajando en la región en la respuesta institucional que se da a la violencia contra las mujeres".



En relación a la violencia de género, la consejera ha remarcado igualmente que se hace "un esfuerzo extraordinario" que "invita a estar en esa continua evaluación" puesto que se tienen unas cifras de violencia de género "que no son asumibles", a lo que ha añadido que el titular "más terrorífico y el que más dolor" provoca es cuando asesinan a una mujer, pero en la región hay más de 1.700 casos activos de violencia en estos momentos, unas cifras "terribles" con víctimas, mujeres, cada vez más jóvenes, y agresores también cada vez más jóvenes.



FORTALECER LA RELACIÓN DE COLABORACIÓN



Por su parte, el delegado del Gobierno en Extremadura ha señalado que se trata de una reunión que van a tener en el marco de la colaboración que habitualmente mantienen desde la Delegación del Gobierno y la Consejería de Igualdad, como también se trata "simplemente de estrechar y fortalecer esa relación de colaboración que siempre ha sido bastante buena, ha sido magnífica", con la finalidad de luchar contra la discriminación de la mujer y contra la violencia de género.



Así, ha indicado que es una reunión "más de toma de contacto", a partir del cual seguirán trabajando "en esta lucha contra esta lacra social que afecta principalmente a más del 50 por ciento de la población de los ciudadanos españoles".



Por último y en relación a la necesidad de evaluación continua referida por Gil Rosiña, Mendoza ha valorado que se tiene el personal y los efectivos "suficientes", así como que la evaluación de la situación de riesgo que padece cada una de las víctimas de violencia de género "se hace permanentemente" por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que evalúan el riesgo de que pueda producirse "cualquier suceso que afecte a la seguridad de la víctima" y se adoptan las medidas oportunas para protegerlas.



"Y eso se seguirá haciendo. Si detectamos algún punto en el que flaquee ese sistema pues efectivamente adoptaremos las medidas necesarias para corregir esa flaqueza y fortalecer la protección de las víctimas", ha concluido.