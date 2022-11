Osuna ve "buenísima noticia" que empresa de azucarera tenga ya la financiación necesaria

Ep.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha considerado este miércoles una "buenísima noticia" para la ciudad el hecho de que la empresa que tiene proyectada la instalación de una planta azucarera en la capital extremeña haya obtenido la financiación necesaria por parte del Gobierno para poder llevar adelante el proyecto en la capital extremeña.



Y es que, según ha señalado el mandatario emeritense, la Comisión del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), gestionado por la empresa pública Sepides, ha dado el visto bueno a la operación de financiación de Iberica Sugar Company, por un importe de 120 millones de euros para el desarrollo de una planta de procesado y comercialización de azúcar de remolacha en Mérida.



"Es una buenísima noticia para la ciudad de Mérida, 120 millones de euros supone un cambio de escenario positivo", ha indicado Rodríguez Osuna, que ha insistido en que este tipo de préstamos del Gobierno "no se le da a cualquier industria y los técnicos del gobierno han decidido dárselo".



Una vez aprobado este préstamo de 120 millones de euros, ha recalcado, el ayuntamiento está "a la espera de que la empresa nos vuelva a solicitar otra vez la solicitud de utilidad pública", porque "las administraciones no podemos hacer más para que la industria se instale, ya tiene el respaldo de la junta, del Gobierno y del ayuntamiento, y quien tiene que responder ya es la empresa porque tiene todo para que la azucarera sea una realidad", ha comentado.



Por parte del Consistorio ahora tendrá que aprobar de nuevo, previo requerimiento de la empresa, la solicitud de utilidad pública y la presentación de licencia de obra.



Por el momento, ha dicho el alcalde emeritense, "no hay ninguna reunión prevista" entre ambas partes, "pero estamos a disposición de la empresa", ha recalcado Rodríguez Osuna, que es la que ahora debe marcar sus plazos para complementar la documentación, firmar el préstamos y poner en marcha la ejecución de la obra.



"El Ayuntamiento de Mérida está a su entera disposición para favorecer la instalación de la azucarera", ha reiterado. El proyecto volverá a pasar por pleno para la autorización de la utilidad pública, "pero es un trámites sencillo porque todo lo más complicado de la tramitación se hizo en el primer expediente", ha señalado.



La iniciativa contempla una inversión total cercana a los 500 millones de euros, con una superficie de casi 600.000 metros cuadrados. Creará unos 300 empleos directos y más de 4.000 indirectos.