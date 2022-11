Lectura dramatica y formato entrevista, para presentar "El origen del Festival de Mérida"

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida ha acogido la presentación del libro "El origen del Festival de Mérida, 1910-1953" escrito por el periodista Javier Álvarez Amaro, contando con la actriz Raquel Bazo que, ha procedido a la lectura dramatizada de algunos fragmentos y, el periodista Paco Vadillo que, ha entrevistado al autor para explicar detalles del texto.

La presentación ha comenzado Raquel Bazo narrando las páginas que describen lo sucedido el día 18 junio de 1933, cuando se estrena Medea, protagonizada por Margarita Xirgú, dando comiendo oficial al Festival de Mérida pero, tras ello, el autor ha destacado que, aunque todo el mundo recuerda esa fecha, el germen de este proyecto surgió mucho antes.

Según Alvarez Amaro, "ya en 1910 había arqueólogos que soñaban con tener un Festival de Teatro en Mérida, en 1928 era casi un clamor social en la ciudad, en 1933 se produjo la primera representación profesional y hasta hoy... En definitiva, el Festival de hoy ya lo soñaron en 1910".

En este sentido, el libro desvela nuevos detalles y proyectos hasta ahora desconocidos, como una representación de 'La Vida es Sueño' que tuvo lugar en octubre 1947, el proyecto de Federico García Lorca para incluir el teatro de Mérida en el camino de 'La Barraca' y el intento de recuperar las representaciones en 1936, apenas unas semanas antes de que estallase la Guerra Civil.

Además, pone fechas y nombres a las dos representaciones teatrales impulsadas desde el mundo escolar en 1920 y 1923 y, para el autor, "si la 'Medea' de Xirgu es el origen del Festival de Mérida, aquí estaría la semilla del actual Festival Grecolatino".

También se dedican capítulos especiales a los detalles del texto de Miguel de Unamuno representado en 1933, a la suspensión de la Semana Romana en 1935 y a las fechas clave que desembocaron en la famosa 'Medea' de 1933.

En la presentación, Javier Alvarez Amaro ha añadido que, la verdad es que el Festival comienza oficialmente en 1933 porque "se juntaron las personas adecuadas en el momento adecuado", mencionado a Azaña como Presidente del Gobiermo, a Margarita Xirgu como una actriz de renombre y una enamorada del Teatro Romano o, Andrés Nieto Carmona como alcalde de Mérida.

También, ha explicado que, hubo defensores y detractores del evento a partes iguales, no tanto por la calidad o no de la representación, sino más bien por planteamiento político, es decir, los seguidores de Azaña valoraron y alabaron esa Medea y, los enemigos del gobierno pues, criticaron el gasto excesivo o lo innecesaria de la acción y, con ello, igual a nivel de prensa, con medios afines rrealizando críticas muy positivas y. medios no afines pues, todo lo contrario.

Cabe señalar que, este libro cuenta con el patrocinio del Consorcio Patronato Festival de Mérida, Pentación y Stratego y, nació con la entención de dar a conocer el periodo seguramente menos conocido del escenario emeritense, no en el apartado arqueológico, sino en el aspecto teatral.

Y, para su realización, el autor ha revisado más de 1.000 publicaciones de medios de comunicación, y cuenta con casi 200 citas a pie de página y cerca de 80 referencias bibliográficas.