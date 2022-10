El Día Escolar de la Bicicleta reunirá a unos 800 participantes de 20 centros escolares

El XII Día Escolar de la Bicicleta se celebrará en Mérida el próximo jueves, 27 de octubre, con un recorrido por toda la ciudad y llegada al Acueducto de Los Milagros, en el que participarán unos ochocientos alumnos.

Así pues, según ha destacado la delegada de Educación, Susana Fajardo, se trata de "una actividad educativa, inclusiva, deportiva y lúdica, programada y realizada entre los centros de Educación Primaria de la ciudad y el Ayuntamiento”.

Además, tal y como ha subrayado, esta cita “fomenta la convivencia entre los centros, el uso de la bicicleta como vehículo sostenible, la reflexión y motivación hacia una alimentación más sana y el conocimiento de las normas de Educación Vial”.

Para Fajardo, “es una alegría volver a organizar esta actividad que no hemos podido desarrollar desde 2019 y que implica a veinte centros educativos de la ciudad y otras localidades como Trujillanos o Escurial”.

Al mismo tiempo, se convierte, según sus palabras, “en un día divertido y deseado por el alumnado participante (5º y 6ª de E. Primaria y E. Especial) que complementa sus clases de Educación Física”.

En este sentido, Fajardo ha hecho hincapié en que con esta actividad “trabajamos por una ciudad saludable y sostenible y pretendemos que sea también una herramienta educativa para el profesorado para poder trabajar las diferentes competencias educativas”.

De hecho, desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Mérida, “utilizamos todos los recursos y acciones con intencionalidad educativa: somos una ciudad educadora y el lema de nuestra camiseta así lo pone de manifiesto: “Mérida educa”.

Cabe destacar que en la presentación han participado también Pedro Lozano, del CEIP Antonio Machado, y Alberto Mateos, director del CEIP Maximiliano Macías, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa.

LA BICICLETA COMO VEHÍCULO SOSTENIBLE

Por su parte, el delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha destacado la “importancia de concienciar sobre el uso de la bicicleta como vehículo sostenible y de educar en el respeto a las normas de circulación, algo que podemos hacer en este recorrido”.

Mientras, para Azucena Lozano, presidenta de la Escuela Ciclista Mérida y representante de la Federación Extremeña de Ciclismo, “es de agradecer el trabajo conjunto con el Ayuntamiento para que este evento, que es espectacular, se celebre en la ciudad y con él fomentemos un mayor uso de la bicicleta como medio de transporte”.

El Día Escolar de la Bicicleta se organiza de forma transversal por distintas delegaciones del Ayuntamiento como las de Educación, Policía, Sanidad, Parque Municipal, La Encina y Deportes. Además. se cuenta con la colaboración de la Federación de Ciclismo de Extremadura, la Escuela Ciclista de Mérida y Protección Civil.

Cabe recordar que se trata de una actividad alineada con los siguientes ODS: 3- Salud y Bienestar; 4- Educación inclusiva de calidad; 7- Energía no contaminante; y 11- Ciudades Sostenibles.

ITINERARIO

En esta ocasión, la salida del XII Día Escolar de la Bicicleta tendrá lugar en el CEIP Maximiliano Macías (C/ Antonio Rodríguez Moñino) y el itinerario se efectuará por Avda. Constitución, Paseo de los Rosales, Puente Romano, Glorieta de la Loba Capitolina, C/ Cava, Plaza del Rastro, C/ Graciano, Plaza de Santo Domingo, C/ John Lennon, Plaza del Rastro, Plaza de España (parte baja hacia Catedral), derecha subida por Félix Valverde Lillo, C/ Camilo José Cela, Avda. Extremadura, C/ Santa Lucía, acceso al Parque López de Ayala (entrada principal) donde habrá un avituallamiento.

La ruta proseguirá después por López Puigcerver, C/ Teniente Flomesta, C/ Cabo Verde, Avda. Extremadura (parte baja del Pavo), C/ Xenodoquio, Camino Viejo de Mirandilla, acceso al Parque del Valle Albarregas (paralelo a C/ Felipe Corchero) hacia la explanada de Los Milagros. Ya junto al acueducto se realizará la entrega de diplomas de participación a cada centro.