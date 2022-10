El Día Escolar de la Bicicleta reunir a más de 800 participantes de 19 centros escolares

Ep.

El Día Escolar de la Bicicleta 'Maestro Pedro Lozano' reunirá el próximo 27 de octubre en Mérida a más de 800 participantes procedentes de 19 centros escolares en una actividad educativa, lúdica y deportiva.



La delegada de Educación, Susana Fajardo, y el delegado de Tráfico, Marco Antonio Guijarro, acompañados de la secretaria general de la Federación de Ciclismo de Extremadura, Azucena Lozano; el promotor del Día de la Bicicleta, Pedro Lozano, y el director del CEIP Maximiliano Macías, Alberto Mateos, han presentado en rueda de prensa esta iniciativa en la que se fomenta la participación y no la competitividad.



Fajardo ha detallado que el Día Escolar de la Bicicleta no se celebra desde 2019, añadiendo que la salida tendrá lugar a las 10,00 horas desde el CEIP Maximiliano Macías, el avituallamiento será en el Parque López de Ayala sobre las 11,00 horas y la llegada está prevista alrededor de las 12,30 horas en el Acueducto de Los Milagros.



Asimismo, la delegada de Educación ha reseñado que participan en esta jornada deportiva también el Centro Rural Agrupado de Escurial (Cáceres) y CEIP Santísima Trinidad de Trujillanos (Badajoz).



Por su parte, el delegado de Policía Local, Marco Antonio Guijarro, ha recalcado que los efectivos de la Policía Local de Mérida velarán para que el Día Escolar de la Bicicleta se celebre de la manera más segura posible, momento en el que ha recordado la obligatoriedad del uso del casco cuando se circula en bicicleta.



Asimismo, ha explicado que también es destacada la labor de la policía a la hora de formar, educar y divulgar y ha incidido en que hay muchas formas "seguras y saludables" de llegar a los centros educativos, apostando por fomentar el uso de los caminos escolares seguros o las plataformas únicas.



La secretaria general de la Federación de Ciclismo de Extremadura y también presidenta de la Escuela Ciclista Mérida, Azucena Lozano, ha agradecido a todos los agentes implicados en la organización de esta jornada, ya que, como ha dicho, solo desde el trabajo conjunto es posible llevar a cabo este evento.



De igual forma, ha resaltado el hecho de trabajar para que la bicicleta se convierta en un medio más de transporte, ya que presenta, frente a otros, aspectos como que no es contaminante y favorece la actividad física.



Por su parte, Pedro Lozano ha recordado que el origen del Día Escolar de la Bicicleta surge en el CEIP Antonio Machado de Mérida y ha destacado de la misma que es educativa, promueve un ocio saludable y la convivencia entre alumnos de diferentes colegios y de diferentes orígenes sociales.



Así ha situado a la bicicleta como un "eje globalizador", ya que a través del ciclismo se pueden trabajar materias como las matemáticas, el lenguaje, la educación vial, la educación para la salud y la educación en valores.



Para Lozano, el reto es trabajar para llegar a tener una ciudad "más ciclable" y "más habitable" que aporte a los emeritenses con ello una mayor calidad de vida.



El director del CEIP Maximiliano Macías, Alberto Mateos, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que su centro sea en esta edición la salida del Día Escolar de la Bicicleta, una actividad de la que ha destacado el rasgo de convivencia.



También se ha referido a que es una actividad que da visibilidad a muchos centros escolares que no son tan conocidos en la ciudad y a muchos alumnos que no cuentan con las "facilidades que puedan tener otros".



Y, ha recalcado los valores que conlleva el Día de la Bicicleta, al tiempo que se ha referido a que es "bastante factible", por ser Mérida una ciudad plana, desarrollar la movilidad a través de la bicicleta.