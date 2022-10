La Junta destinará 1,2 millones para la gestión del nuevo Teatro María Luisa de Mérida

La Junta de Extremadura destinará 1.200.000 euros para la gestión del nuevo Teatro María Luisa de Mérida durante los próximos cuatro años (con 300.000 euros anuales).



Así lo ha acordado el Consejo de Capitalidad de la Ciudad de Mérida celebrado este jueves, 13 de octubre, que ha estado presidido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y del que forman parte representantes de varios departamentos del Gobierno regional, así como de instituciones de la ciudad, entre ellos, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna.



Así pues, el primer edil emeritense ha realizado una valoración "muy positiva" de dicha dotación para la gestión del nuevo Teatro María Luisa de la capital extremeña, al tiempo que ha señalado que han llegado "con la tarea hecha".

Según sus palabras, en este tiempo el Consejo de Capitalidad ha servido para que el Ayuntamiento de Mérida planteara todas las demandas a la Junta de Extremadura y al Gobierno de España, siendo el organismo autonómico el que ha intermediado con el Gobierno de España con algunos de los proyectos "más importantes" para la ciudad y que ya han visto la luz en estos años.



Entre esos proyectos, el alcalde ha destacado los proyectos de los Fondos Next Generation como "a otras emblemáticas deudas emblemáticas con Mérida como la Avenida de Felipe VI, por lo tanto vamos con el objetivo cumplido en que la Junta y el Gobierno de España han cumplido en esta legislatura con la ciudad", ha destacado el alcalde.



Pero la "mejor noticia", a su entender, es la "confirmación" por parte de la Junta de Extremadura de la dotación económica que la ciudad va a tener para el Cine Teatro María Luisa 300.000 euros al año que se van a formalizar en un convenio para los próximos cuatro años, y que supondrán 1.200.000 euros para la gestión integral no sólo para personal y de mantenimiento, sino eventos y programación del teatro que se han licitado hace unos días y que supone la "mitad" del presupuesto que se ha marcado en esa licitación pública.



De esta manera, según informa el Ayuntamiento emeritense en una nota de prensa, se confirma que en el próximo proyecto de Presupuestos de la Junta de Extremadura se va a consignar esa cantidad anual y que ya es "definitiva" para estos cuatro años, por lo que en el Consistorio están "más que satisfechos con la gestión de la Junta de Extremadura con un gran esfuerzo por cumplir todos los proyectos demandados como el desdoblamiento de la carretera de El Prado, la terminal de Expacio Mérida, las inversiones de ADIF, etc., importantes actuaciones urbanísticas y de importante desarrollo económico de la ciudad", ha dicho el alcalde.



MÉRIDA RECIBIRÁ MÁS DE 33 MILLONES DE LOS PGE

Todo ello unido a que Mérida recibirá más de 33 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para 2023. "La mayor cuantía histórica que destina el Gobierno de España para la ciudad", ha resaltado Osuna.



De hecho, entre esos proyectos "históricos" se encuentran presupuestados la ampliación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, que contará con una partida de 4.050.000 euros. La construcción del nuevo Instituto Nacional de Arqueología del CSIC en el Convento de las Freylas con un presupuesto de 2.300.000 euros. Inversiones para la A43 entre Mérida y Ciudad Real, con más de 1 millón de euros presupuestado.



Pero además, el Estado destina 2,3 millones de euros para el desdoblamiento de la avenida Felipe VI, "una demanda histórica que será realidad gracias al compromiso del Gobierno de España y las gestiones que este ayuntamiento lleva realizando durante años para renovar esta importante avenida de la ciudad", explica Rodríguez Osuna.



A estas cuantías hay que sumarle la adjudicación anunciada hace días del nuevo Bypass de la Alta Velocidad en Mérida, que destinará 10 millones de euros de inversión ADIF y también aparece presupuestado por el Estado para 2023.



Además, se recibirán, a través de los Fondos de Recuperación para la transformación de varias zonas de la ciudad, 3 millones de euros destinados al Nuevo Museo de la Historia de la Ciudad en el Calatrava, y cuatro millones de euros destinados al Turismo con la transformación de entornos monumentales como Proserpina, la Alcazaba o el Templo de Diana.



También tres millones de euros del Programa de Ayuda a Municipios para la plataforma única de John Lennon y Graciano, entre otras medidas de movilidad y reducción de CO2, más de 700.000 euros para llevar a cabo mejoras en la accesibilidad, cámaras de video vigilancia y creación de caminos escolares, o los 3 millones de euros firmados para la creación de plataforma única en Suárez Somonte, Puerta de la Villa y Rambla.



Todo ello sin olvidar los 680.000 euros del Plan de Barrios, para evitar la pobreza energética y mejorar la accesibilidad y eficiencia de viviendas en la ciudad y los más de millón y medio de euros para la nueva Plataforma Peatonal de la estación de ferrocarril.



Por todo ello, Rodríguez Osuna ha concluido que "todas" las demandas que ha hecho la capital extremeña en el Consejo de Capitalidad se han "cumplido", por lo que están "muy agradecidos" a la Junta de Extremadura y al presidente Guillermo Fernández Vara.