Clausurada la V Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad en Mérida

'El Langui' ha recibido dos premios de la Sección Oficial y el Premio Secindi Inclusión de la quinta edición de la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi), que fue clausurada el pasado sábado, día 8, en Mérida.

En concreto, ha sido una semana en la que la ciudad de Mérida ha disfrutado de proyecciones, talleres inclusivos, coloquios con protagonistas, entre otras actividades, en el Centro Cultural Santo Domingo de Fundación CB.

En esta ocasión, la gala de clausura ha sido presentada por la periodista Inmaculada Salguero; y ha contado con la asistencia del director de Fundación CB, Emilio Jiménez, el director de la Secindi, Antonio Gil Aparicio, la directora general del Accesibilidad de la Junta de Extremadura, María Ángeles López, y la concejala de Diversidad de Mérida, Susana Fajardo; además de representantes de instituciones que apoyan la discapacidad como el Sepad, el Cermi, Down Mérida o Feder.

Durante la celebración del evento se ha hecho un recorrido por toda la programación del festival resaltando los mejores momentos. Se ha disfrutado, además, de un par de actuaciones por parte de Gene García y Pedro Calero, quienes han interpretado 'Knocking on heave's door' y 'Minnie the Moocher' de los Blues Brothers.

La entrega de premios de la Sección Oficial ha puesto la guinda al pastel. Así, de los más de 2.000 cortometrajes presentados en esta edición, los premiados han sido el cortometraje 'Huellas' de Gemma Gálvez, como premio a la mejor intérprete femenina, según informa en una nota de prensa la organización.

A su vez, el premio a Mejor Intérprete Masculino ha sido para Juan Manuel Montilla 'El Langui' por el cortometraje 'Intentando'; el Premio Mejor Guion para 'TOC' de Anatael Pérez; el Premio Mejor Dirección para 'Quién' de Carlos Martín; y el primer Premio Mejor Cortometraje para 'The secret life of Tom Lightfoot' de Ray Jacob.

También, el segundo Premio Mejor Cortometraje ha sido para 'Intentando' de Juan Manuel Montilla 'El Langui'; el Premio del Público para 'Quién' de Carlos Martín; el Premio de la Prensa para 'An elephant on the moon' de Benjamin Bartheiemy; y el Premio Secindi Inclusión para Juan Manuel Montilla 'El Langui'.

Finalmente, la organización de Secindi agradece a todas las instituciones de la Discapacidad, centros educativos, entidades colaboradoras y público su participación en esta edición.