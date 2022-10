Proyección de los cortos seleccionados en la Sección Oficial en el SECINDI

El viernes 7 de octubre, a las 19:00 horas, la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (SECINDI) proyectará los 11 cortometrajes seleccionados a nivel internacional entre los más de 2.000 cortos presentados en el concurso de la Sección Oficial 2022.



Además, ha tenido lugar la votación del Premio del Público; una oportunidad para que los ciudadanos participen y den su opinión en el concurso.

LOS CORTOS SELECCIONADOS SON LOS SIGUIENTES:

INTENTANDO - Juan Manuel Montilla "EL Langui"

SMILE OF THE MASK - Abbas Ghazali

TOC - Anatael Pérez

QUIÉN - Carlos Martín

BULIT ESCUCHA A LA NATURALEZA - Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi

BEING TOGETHER - Ana Baer

GÜNTHER - Nacho Herrera

THE SECRET LIFE OF TOM LIGHTFOOT - Ray Jacobs

HUELLAS - Héctor Gallego

AN ELEPHANT ON THE MOON - Benjamin Bartheiemy

ABRIENDO CAMINO - Ferran Calbet