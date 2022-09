El Trecenario en honor a la Mártir de Mérida arranca este lunes con tres turnos diarios

El Trecenario en honor a la Mártir Santa Eulalia de Mérida se inicia este lunes, 19 de septiembre, y se prolongará hasta el 1 de octubre con tres celebraciones diarias a las 09:30 horas, a las 19:30 horas y a las 20:30 horas, siendo en ésta última en la que intervendrá cada día, un sacerdote invitado por la parroquia de Santa Eulalia.



Ya el domingo 2 de octubre, de 17:00 a 20:15 horas, se celebrará el besamanos a la patrona de la capital extremeña.



Además, aunque el Trecenario se celebrará sin las restricciones sanitarias de las dos últimas ediciones, el besamanos, aunque se llama así, será una veneración a la imagen sin contacto físico con la misma, tal y como explica en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



En lo que respecta al Vía Martyrum, que se celebró por primera vez en 2019 y que, en los dos años siguientes no pudo realizarse por la pandemia, se celebrará el sábado 24 de septiembre, a partir de las 22:00 horas, desde el Puente Romano.



Se trata de un acto de recreación, que lo que pretende es rememorar el paso de una niña que fue capaz de luchar por algo que cree importante, por ser una luchadora, al momento en el que llega ante el pretor y recibe los martirios y muere.



Un tránsito que se produce en el propio Templo de Diana, cuando pasa de ser una emeritense a ser una figura de una mártir que es venerada, no sólo en España, sino en buena parte de Europa.



En este acto, las asociaciones recreacionistas Ara Concordiae y Emerita Antiqua serán las encargadas de recrear ese proceso en el que, una niña interpretará la figura de Eulalia siendo escoltada por los portadores que, cada año, procesionan la imagen de la patrona de Mérida. En el acto también participará el coro parroquial 'Manuel Domínguez Merino' y la Asociación Cultural Ubi Sunt?



En esta ocasión, el recorrido, que partirá desde el Puente Romano, subirá por calle Cava, Plaza del Rastro, Romero Leal, Sagasta, San José, Puerta de la Villa, Rambla concluyendo, a las 00:00 horas de la noche, en la Basílica de Santa Eulalia.



Se trata, pues, de una representación con recreacionistas y no de una procesión con la imagen de la patrona, sino que su papel lo representará una chica emeritense llamada Livia.