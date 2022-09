El alcalde de Mérida visita el Estadio Romano tras acabar obras de renovación del césped

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha visitado este martes el Estadio Romano José Fouto donde han concluido los trabajos de renovación del césped, que se encuentra en "óptimo estado" para su uso, y del sistema de riego.



En concreto, el primer edil emeritense, que ha estado acompañado por la delegada de Urbanismo, Carmen Yáñez, y el delegado de Deportes, Felipe González, ha agradecido el trabajo de las distintas delegaciones municipales y sus técnicos, que han estado "muy pendientes" de estos trabajos, así como el "esfuerzo" de la empresa adjudicataria que ha adelantado un mes el plazo de ejecución de las obras que comenzaron el pasado 11 de julio.



Así pues, a partir del próximo mes, será la AD Mérida la encargada de su mantenimiento, tal y como ha recordado el máximo regidor de la capital extremeña, quien ha destacado que esta actuación ha supuesto "algo más que la sustitución del césped, es una obra mucho mayor que renueva no solo el césped, sino la arena, el riego y el saneamiento de todo el terreno y que esperamos que sea definitiva".



Igualmente, Rodríguez Osuna ha insistido en que se ha "cumplido con el club" y espera que está actuación "dure muchos años"; y que se añaden a otras inversiones en un estadio que es "patrimonio de la ciudad", según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.



Asimismo ha animado a los aficionados a que se abonen y apoyen al club en este inicio de temporada, si bien ha recalcado que "no todo es fútbol", por lo que el ayuntamiento está también invirtiendo en otras instalaciones deportivas, como la nueva nave para el Iuxtanam de piragüismo, patrocinios deportivos al baloncesto y el judo o el nuevo césped en La Paz.



Por su parte, el gestor de medioambiente de Eulen, empresa adjudicataria de las obras de renovación del césped, ha explicado que se ha colocado una variedad de césped que utilizan clubes de Primera División y que es "muy apta" para estas latitudes. Además, la mayor particularidad de esta actuación es la nueva capa drenante con un sílice especial de mina que va a permitir una "mayor durabilidad".



Cabe recordar que se adjudicó del contrato para la renovación del terreno de juego del Estadio Romano la empresa Eulen SA por un importe de 298.742,9 (IVA incluido).



Con esta actuación se mejora el terreno de juego del campo de fútbol, con la eliminación de las malas hierbas y la capa denominada 'black Layer", en definitiva, una "mejora integral" del terreno de juego.



El Consistorio destaca que cumple así con el compromiso de renovar el césped del Estadio Romano, a lo que hay que sumar las inversiones en la remodelación de los aseos, los nuevos asientos Preferencia y Tribuna, el patrocinio del equipo, luz y agua del Estadio, entre otras actuaciones, que llegan a sumar más de 800.000 euros.



La última actuación que se llevó a cabo sobre el perfil del suelo fue en el año 2015, pero sin ser lo suficientemente profunda, a partir del cual se han ido realizando todas las labores necesarias de mantenimiento hasta la fecha con fondos municipales.



ACTUACIONES REALIZADAS



Las actuaciones se han centrado en la mejora del terreno de juego del campo de fútbol, con la eliminación de las malas hierbas y la capa denominada Black Layer mediante la sustitución del césped del campo de fútbol, así como de la franja del perfil del terreno necesario a eliminar y posterior aporte de una capa base de arena con los nutrientes necesarios para un buen enraizamiento de los rollos de "tepes".



Se mantiene el drenaje actual, cuidando que en la colocación del césped natural no se afecte su trazado y densidad. Se ha vaciado la capa del terreno de juego con la retirada de los primeros 25 centímetros de cubierta vegetal, se ha abierto una zanja para las tuberías de riego y se ha realizado estudio y seguimiento arqueológico de las excavaciones.



En la preparación del terreno de juego se ha nivelado la base resultante mediante tractor equipado con láser de doble pendiente y ruedas de flotación. Se ha implantado una capa de 20 centímetros de arena silícea para la construcción de la capa de enraizamiento.



También se ha procedido a la instalación de tuberías de riego, cambio de aspersores, línea subterránea de alimentación de electroválvulas, así como de arquetas y más accesorios necesarios para las modificaciones previstas.



En esta línea, se han suministrado 3.000 kilos de zeolita, para incrementar la capacidad de retención de agua en la capa de enraizamiento y la misma cantidad de materia orgánica de origen vegetal peletizado, totalmente exento de malas hierbas, para mejorar la actividad microbiana en la capa de enraizamiento.



Por último, se han extendido y colocado tepes mediante personal y máquina especializada. Desenrollando los tepes, de forma alineada y sin huecos entre uno y otro.