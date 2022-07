Ayuntamiento de Mérida ofrece recomendaciones ante la alerta roja por altas temperaturas

El Ayuntamiento de Mérida trasladan una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante estos días ante la alerta roja por altas temperaturas decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Así pues, el Consistorio recuerda que es mejor no salir a la calle en las horas centrales del día, siempre que sea posible. En caso de hacerlo, se debe ir correctamente protegido con sombrero y gorras que cubran la cabeza, gafas de sol o sombrillas que ayuden a proteger de la irradiación solar.



Por otra parte, recomienda evitar la práctica del deporte durante las horas de más calor, así como actividades o esfuerzos desacostumbrados. Además, es importante mantenerse hidratado y beber agua frecuentemente, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se debe ofrecer agua habitualmente a menores y ancianos y evitar las bebidas alcohólicas o azucaradas.



Asimismo, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento de Mérida incide en que hay que vigilar especialmente los efectos del calor en los sectores más vulnerables como son niños, mayores y enfermos.



En el interior de las casas, hay que cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol y encender el ventilador o el aire acondicionado; en caso de no disponer del uso de estos aparatos se deberá buscar siempre las estancias más frescas de la vivienda. Aprovechar las horas más frescas de la noche y primeras de la mañana para ventilar la casa.



Por último, el Consistorio recuerda que se deben beber más de dos litros de líquido al día, preferiblemente agua, y evitar bebidas alcohólicas y azucaradas, que favorecen la deshidratación, así como tomar alimentos ligeros y evitar los atracones de comida.



Además, entre las 12:00 horas del mediodía y las 18:00 horas de la tarde es cuando más aumentan las temperaturas, por lo que el que vaya a salir en este horario debe hacerlo con ropa muy ligera, y el que vaya a hacer algún tipo de deporte debería hacerlo en las horas más tempranas de la mañana y en las últimas horas de la tarde.