Osuna no desvela si se presentará a reelección como alcalde de Mérida en elecciones 2023

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, continúa sin desvelar su decisión sobre si aspirará a una nueva reelección al cargo como candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2023 o si su futuro tomará otro camino.

De esta forma, ha emplazado al próximo mes de septiembre el anuncio sobre la "decisión definitiva" sobre su futuro político, si bien ha señalado que antes quiere "sentarse" con el secretario general de su partido en la región, Guillermo Fernández Vara, y candidato a continuar como presidente de la Junta, para hablar sobre las "necesidades" de la capital autonómica de cara al futuro.

En todo caso, ha reiterado que no es una decisión personal exclusivamente, sino que también depende de su partido, y que en todo caso se adoptará atendiendo al "interés general" de los emeritenses y no al suyo particular ni para el partido.

Así lo ha indicado Rodríguez Osuna en una entrevista en Onda Cero, en la que ha realizado un balance de su gestión coincidiendo con el fin del presente curso político, a la espera de encarar ya el final de la legislatura y las próximas elecciones municipales a la vuelta del verano.

No obstante, ha recocido que ser alcalde de Mérida ha sido "lo mejor" que le ha pasado en su vida, un puesto que ocupa por "compromiso social", pues es "un emeritense más" que trabaja por la ciudad como los "miles que trabajan altruistamente" en colectivos sociales, en asociaciones de vecinos, pero él con la "responsabilidad" de ser alcalde, que es un honor y un orgullo.

Asimismo, ha remarcado que se siente "orgulloso" de todo su equipo de Gobierno, y que el PSOE cuenta con "muchas personas con capacidad de afrontar nuevos retos políticos".

Con respecto al balance del curso político, ha señalado que ha sido el de "la recuperación y la transformación" de Mérida, así como que "jamás en la historia ha habido tanta inversión" en obra civil y pública, así como en promoción de la imagen de la ciudad o actividades culturales "como lo ha habido hasta ahora".

De otro lado, ha remarcado que han sido los mejores datos de desempleo de la última década, la menor deuda que ha tenido el ayuntamiento desde la constitución de los ayuntamientos democráticos.

Por tanto, una valoración "muy positiva" de este periodo teniendo en cuenta que viene de la pandemia, de modo que Mérida está en una posición de privilegio, y este ultimo año ha sido un "empujón", dadas las adjudicaciones de fondos europeos y licitaciones de los últimos tiempos.