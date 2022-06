El programa 'Uno a uno' de Down Mérida concluye con una propuesta de contratación

Una propuesta de contratación y "unanimidad absoluta" a la hora de calificar como "muy satisfactorio" el desarrollo de la cuarta edición del programa 'Uno a Uno' de Fundación ONCE que, gestionado por Down Mérida, ha supuesto la formación, de enero a junio y en dos perfiles distintos, de seis jóvenes con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Así pues, tanto los tres preparadores laborales que han gestionado el proyecto, como los alumnos participantes, los responsables de La Casa del Asado y la Paella, Carrefour y Decathlón Mérida -empresas colaboradoras en la edición de este año- y las propias familias han mostrado su satisfacción por el desarrollo y el desempeño de los participantes durante las prácticas laborales que los participantes han cumplimentado desde abril hasta el pasado 15 de junio.

En este sentido, el programa finaliza con una propuesta de contratación durante los meses de julio y agosto y la "más que favorable" opinión de las empresas colaboradoras que han incidido en la "buena preparación de los participantes" y la "agilidad, excelente disposición y la adquisición de habilidades propias del desempeño" para los perfiles en los que han sido formados, así como su "simpatía y atención" para con los clientes, según explica en una nota de prensa Down Mérida.

Cabe recordar que los jóvenes se han formado en los perfiles de pinche de cocina, desempeñando su formación práctica en los fogones de La Casa de la Paella, y en el de dependiente/reponedor en Carrefour y Decathlón.

De hecho, el programa 'Uno a Uno', que comenzó en enero con la preparación teórico/práctica de los participantes, tiene como objetivo contribuir al desarrollo personal, formación e inserción socio laboral de jóvenes con discapacidad, uno de los colectivos con mayor dificultad para encontrar un empleo de calidad.

Es una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo de apoyo al empleo, enmarcado en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), para cuyo desempeño Down Mérida ha sido elegida por cuarto año consecutivo.

Cabe destacar que en las cuatro ediciones celebradas hasta ahora han participado un total de 25 jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down y 16 empresas de la ciudad y se ha saldado con una contratación efectiva y dos propuestas de contratación, incluida la que se ha hecho en esta edición y que debe ser aceptada por el candidato.