El Ayuntamiento de Mérida reduce su deuda a 18 millones de euros

Ep.

La deuda a largo plazo del Ayuntamiento de Mérida se sitúa a 31 de mayo de 2022 en 18 millones de euros, mientras que el periodo medio de pago a proveedores se encuentra en 14,35 días.



Son datos ofrecidos este jueves por la portavoz municipal y delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, en el Pleno municipal celebrado en el consistorio emeritense en el que se han dado a conocer tres informes sobre la situación económica del ayuntamiento.



Al tratarse de puntos meramente informativos, que no dan lugar a su debate ni aprobación por el Pleno, se han sustanciado en una única intervención por parte de Yáñez, quien ha señalado a tenor de los mismos que el consistorio continúa en una "línea de gestión satisfactoria".



Así, además de seguir reduciendo su deuda a largo plazo, y de haber eliminado otra de préstamo a corto plazo del ejercicio anterior, está cumpliendo con los plazos de pago a proveedores además de poder adquirir patrimonio y de hacer "inversiones importantes en la ciudad".



En concreto, sobre el informe de Intervención y Tesorería referido a la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la morosidad del primer trimestre de 2022, ha explicado que "no hay facturas" que superen los tres meses ni tampoco intereses de demora.



Así, durante el primer trimestre del año, dentro del periodo de pago se han abonado 250 facturas por un importe de 3.019.295 euros, y fuera de este periodo 129, por valor de 3.103.968 euros, para un total de 6.123.263 euros. Según ha avanzado Yáñez, el pasado mes de mayo el periodo medio de pago a proveedores se situaba en 14,35 días.



Con respecto al informe de Intervención y Tesorería sobre evaluación y seguimiento del Plan de Ajuste, correspondiente también al primer trimestre de 2022, ha trasladado que se siguen "recogiendo todas las recomendaciones" y las medidas que contempla dicho plan.



Por último, sobre el informe evaluación del cumplimiento de objetivo de estabilidad presupuestaria, superávit, regla del gasto, deuda pública y sostenibilidad financiera, así como la liquidación del presupuesto general consolidado del ejercicio de 2021, ha señalado que si bien a 31 de marzo de 2022 la deuda de préstamos a largo plazo era de 20.281.953 euros, a 31 de mayo se ha reducido ya a 18 millones de euros.



Por tanto, ha avanzado que a finales de año habrá "bajado considerablemente" esta deuda, más aún teniendo en cuenta, tal y como ha remarcado, que en el pleno de octubre o el de noviembre se aprobará una amortización con parte del remanente de tesorería de 2021.



Además, y como ya es conocido, la liquidación del ejercicio de 2021 ha sido "positiva", con un remanente de tesorería consolidado que ha situado en 19.993.849 euros, entre el ayuntamiento y el organismo autónomo de La Encina, cantidad que se está tramitando como superávit para todos los proyectos que no se encuentra contemplados en el presupuesto anual.



Con respecto a la regla de gasto ha recordado que está suspendida como medida excepcional con motivo de la pandemia, aunque ha señalado que en favorable, y en cuanto a la capacidad de financiación del consistorio, la ha situado en 13.644.588 euros.



Al no ser objeto de debate por ser puntos de carácter informativo, los grupos han renunciado a su turno de palabra, salvo la portavoz del PP, Pilar Nogales, que ha reclamado al ayuntamiento que se tomen "las medidas adecuadas para solventar las deficiencias" que recoge en este y en informes anteriores el interventor general, relacionadas con los medios humanos y materiales de su departamento.



Por otro lado, se ha aprobado la adhesión del ayuntamiento a la Declaración Institucional de la FEMP con motivo del Día internacional del orgullo LGTBI, que refrenda que la "discriminación" y el "discurso y crímenes de odio" hacia el colectivo están creciendo en toda la UE, y representan una "seria amenaza para los derechos humanos".



Asimismo, incide en que quedan "muchas lagunas pendientes" en cuanto al reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, que además se han visto "gravemente afectadas" durante la pandemia.



Para finalizar, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha dado cuenta del acuerdo alcanzado por los portavoces para celebrar el próximo pleno municipal el viernes 15 de julio.