Camilo y Dani Martín congregan en su concierto en Mérida a más de 14.000 personas

Los cantantes Camilo y Dani Martín congregaron este pasado jueves en Mérida a más de 14.000 personas en el único concierto conjunto que ambos artistas ofrecerán en el marco de sus giras.

En concreto, el macroconcierto se celebró en el Estadio Romano 'José Fouto' y el primero en salir al escenario fue Camilo, quien consiguió levantar al público con canciones como 'Vida de Rico', 'Bebé' o 'Índigo'.

Fue en la sexta canción cuando apareció junto a él en el escenario Dani Martín para interpretar a dúo la canción 'Manos de Tijera', aunque no sería el único dúo de la noche, puesto que durante el espectáculo de Camilo el público pudo disfrutar de dos temas junto a Evaluna Montaner.

Durante la actuación del artista colombiano éste hizo patente también su "vinculación con la ciudad de Mérida", donde grabó parte de su videoclip 'Índigo', en el que anunció que iba a ser papá.

Precisamente, esa "relación estrecha" le llevó a completar un concierto lleno de momentos espectaculares y demostrando, una vez más, que es uno de los artistas latinos "más relevantes del panorama musical internacional", según ha informado la organización en una nota de prensa.

Tras Camilo le tocó el turno a Dani Martín, quien demostró, nuevamente, que es "uno de los referentes musicales del momento en España". Su nuevo disco 'No, no vuelve' es un homenaje a la banda de su vida, 'El Canto del Loco', y la revisión de algunos de los temas más importantes de la banda provocó una comunión con el público que no paró de corear cada uno de los temas durante todo su espectáculo.

Así pues, con un directo "apabullante", Dani Martín volvió a compartir escenario con Camilo, además de tener palabras de agradecimiento para todas las personas que hacen posible que lleve a cabo una de las giras "más ambiciosas" de los últimos años en España.

El público entregado disfrutó de cada uno de los temas del cantante que le regaló una ovación de varios minutos de duración al finalizar el espectáculo.

Para este espectáculo conjunto, entre staff, artistas, personal técnico, seguridad, organización y controladores, han sido más de 300 personas las que de manera directa han trabajado para este evento, que transcurrió sin incidentes relevantes.

Desde el anuncio del evento en redes sociales el impacto ha sido muy alto. En concreto, más de 6 millones de impactos ha provocado la noticia del concierto entre ambos artistas, que han compartido cerca de un millón de personas en sus cuentas personales.

Finalmente, Mérida también se llenó de público procedente de múltiples regiones de todo el país y los alojamientos hoteleros y hosteleros, taxis y comercio local se beneficiaron de la jornada.