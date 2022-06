Asociación Empresarial Impulso finaliza campaña #ImpulsoparaLucas recaudando 16.000 euros

La campaña solidaria de la Asociación Empresarial Impulso a beneficio de Lucas Pérez Cañas, un niño de cinco años de Mérida que sufre una enfermedad rara denominada holoprosencefalia, finalizó el pasado sábado tras recaudar la cantidad de 16.033 euros.



En concreto, el objetivo de la campaña #ImpulsoparaLucas era reunir 15.000 euros, cantidad que permitiera a Lucas y a su familia tener cubiertas sus necesidades, entre ellas los equipos de movilidad, así como y terapias físicas y ocupacionales, al menos durante un año.



El colofón de la campaña tuvo lugar este pasado sábado en los Campos de la Federación Extremeña de Fútbol de Mérida, donde se celebró un torneo cuadrangular de fútbol femenino con la participación de los equipos AD Mérida, Emérita Augusta, Selección Extremeña y Cádiz CF. El ganador del torneo fue finalmente la Selección Extremeña, que llegó a la final junto al AD Mérida.



Tras los encuentros se hizo entrega de los trofeos y diversos obsequios a los equipos y jugadoras participantes, continuando con un gran sorteo entre los asistentes de equipamiento deportivo donado.



El broche final fue la entrega del cheque por importe de 16.033,80 euros a Rosa Cañas, madre de Lucas. Fue un momento "muy emotivo" tanto para los padres de Lucas, como para los miembros de la Asociación Empresarial Impulso, tras lograr superar el objetivo marcado de la campaña tras semanas de "implicación y esfuerzo intenso", según informa la asociación en una nota de prensa.



"Estoy muy emocionada por todo esto que nos habéis regalado. Nunca pensamos que iba a ser tan grande, y ya no solo por el dinero, sino por las continuas muestras de apoyo de mucha gente de muchos sitios que se ha interesado por nuestro hijo", declaró Rosa Cañas.



Por su parte, el presidente de la asociación, Víctor León, señaló que "una vez más, y no será la última", Impulso ha logrado el objetivo marcado, motivo por el que agradece a cada una de las personas y empresas que han hecho aportaciones, ya sea de "uno o doscientos euros", sin cuya solidaridad la campaña no hubiera tenido este "final feliz".