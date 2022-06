Festivales Long Play y Acerock en Mérida retrasan sus horarios de inicio debido al calor

Los festivales Long Play y Acerock de este fin de semana en Mérida retrasan sus horarios de comienzo debido a la previsión de altas temperaturas en la capital extremeña.



Así pues, el Festival Long Play de bandas locales dará comienzo este viernes, día 10, a las 19:30 horas con la primera de las actuaciones; y el IV Festival Acerock se iniciará a las 18:30 horas este sábado, 11 de junio. Ambos se celebran en el Acueducto de Los Milagros con entrada libre, según recuerda en una nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.



En esta ocasión, siete grupos actuarán en la II edición del Festival Long Play de bandas locales en el Acueducto de Los Milagros. Con entrada libre se podrá ver en escena a Darkness Bizarre, Sergio Cepeda, Azors, Temperley, Sattconnia, Decadencia y Rack and Roll and the Remayteds.



De otro lado, en el IV Festival Acerock van a participar seis grupos y una banda novel. Actuarán Freedom Call; procedentes de Alemania, los madrileños Valdhemar, la banda valenciana Silvania, Evil Impulse y el grupo pacense Omnia transit a los que se unirá la banda novel Quercus.



Por tanto, los festivales Long Play, de bandas locales, y el IV Acerock, que atrae a grupos de ámbito nacional e internacional, se celebrarán en el escenario frente al Acueducto de Los Milagros y ambos con entrada libre.