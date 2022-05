Un millar de escolares abren XII Emerita Lvdica participando en la Nominatio

Un millar de escolares de los Centros de Educación Infantil y Primaria de Mérida, así como de la Casa de la Madre, vestidos de romano y con estandartes, han participado este viernes en la tradicional Nominatio, que supone el acto de apertura para los más pequeños de Emerita Lvdica.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la portavoz municipal, Carmen Yáñez, y las delegadas de Turismo, Pilar Amor, y de Educación, Susana Fajardo, han asistido a la salida del desfile para saludar a los más pequeños y felicitar y agradecer a los centros escolares su implicación en una fiesta que, este año, aspira a ser declarada de Interés Turístico Regional.



Ante todos ellos, el primer edil emeritense ha destacado que este acto es uno de los "momentos principales" de Emerita Lvdica, por ser "bonito y emotivo" y en el que un millar de escolares van a recibir su denominación en el Teatro Romano.



De esta forma, el máximo regidor de la capital extremeña ha señalado que la ciudad está preparada para trasladarse a sus orígenes de hace más de dos mil años en un evento en el que participarán 16 asociaciones recreacionistas.



Así, a las cinco locales se unirán internacionales como las procedentes de Italia y Gran Bretaña o de otros lugares del país como Tarragona, lo que demuestra la "importancia" de una celebración que se consolida en la ciudad y, prueba de ello, es la "magnífica ocupación" hotelera que habrá durante el fin de semana, según ha informado el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



En relación a la visita de los técnicos de Turismo, el alcalde ha señalado que "son visitas que se realizan de manera no oficial, no tienen que avisar al Ayuntamiento".



"Nosotros tenemos la celebración preparada no para los técnicos, sino para los turistas y vecinos y vecinas de Mérida", ha recalcado el primer edil de la capital extremeña.



En esta ocasión, la Nominatio ha comenzado con un desfile por las calles del centro de la ciudad, encabezado por el gobernador de la ciudad, Publio Carisio, acompañado por las delegadas Pilar Amor y Susana Fajardo, hasta llegar al Teatro Romano, donde el gobernador les ha impuesto a cada niño y cada niña el nombre que previamente habían elegido.