Más de 150 médicos de familia participan en una jornada de formación y actualización

Se trata de un programa formativo trianual online que se complementa con jornadas presenciales y que persigue actualizar las 22 competencias clínicas y no clínicas que forman parte del plan de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Durante la inauguración, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Jose? Mari?a Vergeles, tuvo un cariñoso recuerdo para Salvador Tranche, quien fuera presidente de SemFYC hasta su fallecimiento el pasado mes de febrero.

También estuvieron presentes Ana Arroyo, vicepresidenta de la semFYC; Carmen Gala?n Maci?as, presidenta de la sociedad extremeña SemFycEX; José Luis Vicente, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria; y Jose? Mari?a Molero Garci?a, Coordinador Cienti?fico programa APDAY.

En la conferencia inaugural, el responsable de la sanidad extremeña, afirmó que “la Semfyc nunca lo ha tenido fácil en su defensa de la ciencia y su aplicación práctica en la consulta en el día a día.

Los médicos de familia le damos mucha importancia a los procesos más que a las etiquetas y esa es su grandeza. Ahora es fácil defender la Atención Primaria, pero quien la ha defendido siempre ha sido la Semfyc, que logró su modernización y la actualización de los programas de la especialidad”.

Vergeles también aludió a la Medicina de Familia rural, muy ligada al desarrollo profesional en Extremadura, animando a los participantes en la jornada a implicarse en ella porque es en ella donde más se experimenta “que la mejor tecnología del médico de familia es la asertividad, la empatía y la comunicación con el paciente”.

El vicepresidente aseguró que “la Atención Primaria tiene que pasar a la acción y a la atención comunitaria porque no todo se debe solucionar en consulta, concluyendo que "tenemos que desarrollar el plan integral de la Atención Primaria”.

Por su parte, Ana Arroyo, vicepresidenta de la semFYC, aseguró que aunque no es extremeña, “todo lo que se celebre aquí me llena de alegría. Y muy especialmente lo que tiene que ver con APDAY. Nuestra sociedad científica es, sin duda, el mejor lugar que he encontrado para dignificar y ensalzar nuestra especialidad. Es muy difícil que ahí fuera se enteren de qué es la Medicina Familiar y Comunitaria, esa especialidad con la que nació nuestra sociedad. Y en la que pocos creían; ni siquiera los propios médicos generalistas que había entonces".

Además, ha añadido que "en estos 40 años que llevamos, creíamos que lo conseguiríamos todo, pero vértigo da este declive en picado en el que estamos. Confiemos en que esos nuevos planes y esa financiación que están por venir, lleguen. Mientras tanto, los médicos de familia seguimos estudiando y buscando la evidencia".

Junto con ello, ha explicado que "como decía nuestro presidente, estamos hechos para volar y los médicos de familia tenemos dos alas, la de conciencia y la de ciencia. La primera se nos presupone a todos los que estamos aquí hoy presentes. Esperemos que la otra, se vaya hoy de aquí repleta de sabiduría”.

El programa se caracteriza porque persigue la actualización de las novedades científicas de los últimos tres años en cada competencia clínica, tal y como ha explicado José María Molero, director académico del APDAY.

Según Molero, “el elemento diferenciador de este programa es que el contenido se basa en todo aquello que se ha actualizado a nivel científico en los últimos tres años; y que además supone una novedad importante y modifica, en cierta medida, la actuación o el manejo técnico de los profesionales de la Medicina de Familia en Atención Primaria”.

Y, se ha concluido que actualizando estos conocimientos, los médicos y las médicas de familia inscritos consiguen los créditos suficientes para recertificarse en el apartado de formación continuada mediante un único plan formativo.